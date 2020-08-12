Между Петербургом и городами Поволжья начнет курсировать скоростной поезд «Стриж»

Первый рейс «Стрижа» № 713/714 отправится из Петербурга 21 августа и будет курсировать по нечетным датам, а также 2 и 4 сентября. Время отправления — 00:45, время прибытия в Самару — 19:50 тех же суток. Обратно в Петербург из Самары «Стриж» отправится 22 сентября, после — по четным датам в августе, а также 1, 3 и 5 сентября. Отправление в 00:22, прибытие в Петербург — в 19:20.

Скоростной «Стриж» будет следовать с остановками в Москве, Владимире, Коврове, Дзержинске, Нижнем Новгороде, Арзамасе, Саранске и Сызрани. В составе поезда вагоны с местами для сидения первого и второго классов, а также спальные вагоны класса «Люкс». Все вагоны оборудованы системами кондиционирования, очистки и обеззараживания воздуха, а также экологически чистыми туалетными комплексами.

Как считают в РЖД, запуск «Стрижа» позволит улучшить межрегиональные транспортные связи, повысить качество транспортного обслуживания пассажиров, а также будет способствовать развитию внутрироссийского туризма.

Напомним, в конце июня компания «Российские железные дороги» вернула в расписание более 160 отмененных из-за коронавируса поездов дальнего следования. А в августе из-за высокого спроса увеличила количество «Сапсанов», курсирующих по пятницам между Петербургом и Москвой.