Мы уверены: Карелия, Псковская, Приозерск и Гатчина – это новые Швейцария, Тоскана и страна Басков. Редакция «Собака.ru» запускает проект, посвященным небанальным местам Ленинградской области. В нем наши герои — бизнесмены, художники, артисты, блогеры, фермеры и активисты — делятся любимыми локациями. Доверить рассказ о хайлайтах Новгородской области мы, конечно же, не могли никому, кроме Александры Георгиевой — идеолога возрождения фабрики «Крестецкая строчка». И не прогадали — в списке кутюрные кружева, колбаски из ильменского судака и мельница.
Что смотреть в Новгородской области? Музей зодчества, безглютеновый ресторан и маленький Версаль
Александра Георгиева
идеолог возрождения фабрики «Крестецкая строчка»
Бутик-отель Truvor
Всего пара десятков уютных номеров. Каждый — со своим названием и тематическим интерьером, винтажными аксессуарами и hand-made-деталями. Служит одновременно выставочной галереей для авторских картин, которые можно приобрести.
Café Le Chocolat
Предпочту именно его, когда надо гарантированно вкусно поесть в центре Новгорода. Сторонникам ЗОЖ понравится безглютеновое и низкоуглеводное меню. Но больше всего люблю их авторские десерты ручной работы.
Гастробар Zavodbar
Только отменная русская кухня и блюда из печи: обожаю серые щи или колбаски из ильменского судака, а также фруктовые и травяные настойки местного приготовления. Любимая — с курагой, она совсем без сахара. Бар, к слову, находится на территории ликеро-водочного завода, которому больше 120 лет.
Музей народного деревянного зодчества «Витославлицы»
На месте одноименного села устроен музей под открытым небом: старинные избы, сельские часовни, мельница и церкви, свезенные со всей области, образуют улицы. Здесь можно изучить, как формировалась русская бытовая культура. Особенно будет интересно детям — словно ожившие картинки из учебника истории Руси.
Церковь Петра и Павла в Кожевниках
Памятник архитектуры новгородских средневековых храмов. Не расстраивайтесь, что церковь на реставрации — внешний вид тоже впечатляет!
Усадьба «Заветное»
То, что от нее осталось, находится недалеко от Окуловки. «Заветное» еще называли «маленьким Версалем» за дворцовую масштабность проекта. Оригинальная для начала прошлого века постройка с новаторскими инженерными решениями. Сейчас мало что сохранилось, но интересно, глядя на старые фотографии, узнавать в руинах некогда великолепный усадебный театр.
Фабрика «Крестецкая строчка»
Маст-визит (!) — наша фабрика-музей «Крестецкая строчка», которая находится в 50 км от Валдая. Одежда и столовый текстиль, которые шьют наши мастерицы из традиционного льна, уникальна: вид русской вышивки «крестецкая строчка» появился 160 лет назад (а недавно крестецкие кружева сыграли главную роль в кутюрном показе Ulyana Sergeenko. — Прим.ред.). Ради санбезопасности на фабрику временно нельзя попасть туристам, но, думаю, скоро мы это исправим!
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