Авиакомпании ограничили провоз ручной клади на рейсах в Турцию. Вот что теперь можно взять на борт

Брать в салон самолета теперь можно:

Дамские сумки и рюкзаки такого же размера,

Мужские портфели,

Детские сумки,

Ноутбуки,

Товары, купленные в аэропорту — в том числе сувениры из коммерческих зон аэропорта,

Электронные устройства — фотоаппараты, плееры,

Музыкальные инструменты,

Файлы дипломатических курьеров,

Ювелирные изделия.

Также некоторые авиакомпании отказались от питания для пассажиров на борту в целях минимизации контактов с бортпроводниками. Пассажирам чартерных рейсов в Анталью будет доступна только вода.

Напомним, с 27 марта правительство России отмило все авиарейсы за рубеж. Приостанавилось регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами — за исключением полетов, связанных с вывозом россиян из иностранных государств, неблагоприятных по ситуации с распространением нового коронавируса COVID-19.

С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Танзанией, Великобританией, Абхазией и Австрией, в последнюю усложняются правила въезда. Возможность открытия международного авиасообщения со всеми странами власти России обсуждают, плановая дата приходится на середину августа. Черногория открыла границы для россиян. Также Россия в третий раз не вошла в список стран, для которых Евросоюз откроет границы. Список по-прежнему обещают пересматривать и обновлять в соответствии с распространением коронавируса в мире.

Восстановление туристического потока в Петербурге, нормальное функционирование которого было изменено пандемией коронавируса, произойдет через 1,5-2 года. Такой прогноз сделали в Смольном, отметив, что такие сроки — даже быстрее, чем ожидают от восстановления мирового туризма. По данным ООН, во всемирном объеме процесс займет до 6 лет. Ростуризм оценил потери от отсутствия иностранных туристов в России в 500 миллиардов рублей.