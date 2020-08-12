Российские авиакомпании ввели ограничения на провоз ручной клади на рейсах в Турцию. Также некоторые перевозчики отказались от бортового питания.
Авиакомпании ограничили провоз ручной клади на рейсах в Турцию. Вот что теперь можно взять на борт
Брать в салон самолета теперь можно:
- Дамские сумки и рюкзаки такого же размера,
- Мужские портфели,
- Детские сумки,
- Ноутбуки,
- Товары, купленные в аэропорту — в том числе сувениры из коммерческих зон аэропорта,
- Электронные устройства — фотоаппараты, плееры,
- Музыкальные инструменты,
- Файлы дипломатических курьеров,
- Ювелирные изделия.
Также некоторые авиакомпании отказались от питания для пассажиров на борту в целях минимизации контактов с бортпроводниками. Пассажирам чартерных рейсов в Анталью будет доступна только вода.
Напомним, с 27 марта правительство России отмило все авиарейсы за рубеж. Приостанавилось регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами — за исключением полетов, связанных с вывозом россиян из иностранных государств, неблагоприятных по ситуации с распространением нового коронавируса COVID-19.
С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Танзанией, Великобританией, Абхазией и Австрией, в последнюю усложняются правила въезда. Возможность открытия международного авиасообщения со всеми странами власти России обсуждают, плановая дата приходится на середину августа. Черногория открыла границы для россиян. Также Россия в третий раз не вошла в список стран, для которых Евросоюз откроет границы. Список по-прежнему обещают пересматривать и обновлять в соответствии с распространением коронавируса в мире.
Восстановление туристического потока в Петербурге, нормальное функционирование которого было изменено пандемией коронавируса, произойдет через 1,5-2 года. Такой прогноз сделали в Смольном, отметив, что такие сроки — даже быстрее, чем ожидают от восстановления мирового туризма. По данным ООН, во всемирном объеме процесс займет до 6 лет. Ростуризм оценил потери от отсутствия иностранных туристов в России в 500 миллиардов рублей.
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