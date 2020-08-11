Марина Гисич, Карина Добротворская и Геннадий Йозефавичус выберут арт-образы в честь отеля «Астория»

Три образа, получившие самые высокие оценки, будут воспроизведены в виде наклеек на чемоданы, набор которых вместе с буклетом, подробно рассказывающем о проекте, каждый гость отеля будет получать в подарок. Авторы трех лучших работ также получат денежные призы и призы от партнеров конкурса. А 20 лучших работ будут выставлены в отеле в течение месяца.