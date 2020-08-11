Пятизвёздочный отель «Астория» объявил арт-конкурс: художники должны прислать образы, вдохновлённые историей гостиницы на Исаакиевской площади до 30 сентября. Победителей выберут Тереза Мавика – генеральный директор фонда V–A–C, комиссар российского павильона на Венецианской биеннале, президент и редакционный директор Conde Nast International Карина Добротворская, путешественник и гастроэнтузиаст Геннадий Йозефавичус, галерист Марина Гисич, фотограф и участник художественной группы AES+F Владимир Фридкес, а также главный редактор GQ Игорь Гаранин. Cо стороны компании Rocco Forte Hotels конкурс курирует директор по дизайну Ольга Полицци. В конкурсе может принять любой желающий, ограничений по стилю нет.
Марина Гисич, Карина Добротворская и Геннадий Йозефавичус выберут арт-образы в честь отеля «Астория»
Три образа, получившие самые высокие оценки, будут воспроизведены в виде наклеек на чемоданы, набор которых вместе с буклетом, подробно рассказывающем о проекте, каждый гость отеля будет получать в подарок. Авторы трех лучших работ также получат денежные призы и призы от партнеров конкурса. А 20 лучших работ будут выставлены в отеле в течение месяца.
Подробности: ArtContestAstoria@gmail.com
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