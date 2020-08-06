Доехать до Калининграда на поезде вновь могут все россияне

В апреле 2020 года железнодорожное сообщение Калининграда с другими городами России было приостановлено из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. В июле оно было возобновлено, но поезда ходили только из Москвы и Петербурга — попасть на них могли только те, кто имеет постоянную регистрацию в Калининградской области.

Из-за пандемии коронавируса отменять движение пассажирских поездов, курсирующих по России, начали в марте. В частности, «Российские железные дороги» отменили часть поездов, отправляющихся из Петербурга, позже — и 53 поезда дальнего следования. Сократили периодичность курсирования 37 поездов «Федеральной пассажирской компании» и изменили график движения «Сапсанов». В конце июня компания вернула в расписание более 160 отмененных из-за коронавируса поездов дальнего следования.