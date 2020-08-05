РЖД увеличивает количество «Сапсанов», курсирующих по пятницам между Петербургом и Москвой

Дополнительные поезда «Сапсан» начнут курсировать по пятницам в августе. 7, 14, 21 и 28 августа из Петербурга в 11:10 отправится поезд №763 — он прибудет в Москву в 14:56, выполнив перед этим останови в Чудово и Бологое. Из столицы в 11:40 отправится состав №764 — и вернется в Петербург в 15:26 с остановками в Твери и Угловке.

Для предотвращения заражения новой коронавирусной инфекцией все «Сапсаны» оснащены функцией обеззараживания воздуха пассажирского салона ультрафиолетовыми бактерицидными лампами, обеспечивающая уничтожение микробов, вирусов и других патогенных микроорганизмов.

В вагонах-бистро расставлены антисептики и санитайзеры, на полу нанесена социальная разметка. Все блюда подаются в одноразовых экологически чистых упаковках, к каждому заказу предоставляется дезинфицирующая салфетка.

«Перед рейсами и в пути следования ведется постоянный мониторинг состояния здоровья работников поездных бригад. Всем сотрудникам, взаимодействующим с пассажирами, перед началом рабочего дня измеряется температура. При любых симптомах, указывающих на ухудшение состояния здоровья, они направляются домой для вызова врача и постановки диагноза», — говорят в РЖД.

Напомним, в апреле «Российские железные дороги» временно отменили 53 поезда дальнего следования. Также будет сокращена периодичность курсирования 37 поездов «Федеральной пассажирской компании» и изменен график движения «Сапсанов». Ранее РЖД также отменили часть поездов, отправляющихся из Петербурга, из-за снижения пассажиропотока. В конце июня компания вернула в расписание более 160 отмененных из-за коронавируса поездов дальнего следования.

Кроме того, в начале апреля РЖД начала продавать билеты на поезда с учетом соблюдения дистанции не менее 1 метра. Так, в купейных вагонах были доступны только два места из четырех. В вагонах СВ, как и прежде, продавались по два билета, а в плацкартные вагоны — по два места в купейную часть и нижнее боковое вместо четырех и двух соответственно. В конце мая компания отменила введенные ранее меры и вернулась к привычной рассадке.