Что смотреть в Курортном районе? Миграция серых жаб, шашлык из сома, prevent age среди роз и памятник Муравью

Музей муравья

Как токмо ты добрался до курорта, Музей муравья — первое, куда должна ступить твоя нога (но аккуратно, муравей все же существо некрупное). Как сложилась судьба Муравья после злополучной встречи со Стрекозой? Жестокий шоу-бизнес продюсера Крылова! У здания есть задорный памятник «Читающий муравей» — взглянете лишь раз и поймете: у Муравья все сладилось. Выставка скрашена рассказом об экологии и важной роли (не в кино) поразительных насекомых. И здесь можно найти ее — Стрекозу! Они не расстались!