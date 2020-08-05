Мы уверены: Карелия, Псковская, Приозерск и Гатчина – это новые Швейцария, Тоскана и страна Басков. Редакция «Собака.ru» запускает проект, посвященным небанальным местам Ленинградской области. Наши герои — бизнесмены, художники, артисты, блогеры, фермеры и активисты — делятся любимыми локациями. В новом выпуске — миграция серых жаб, шашлык из сома, prevent age среди роз и памятник Муравью. Узнаете Курортный район?
Что смотреть в Курортном районе? Миграция серых жаб, шашлык из сома, prevent age среди роз и памятник Муравью
Мария Евневич
Совладелица компании «Максидом»
Экотропа «Сестрорецкое болото»
Сестрорецкое болото образовалось на месте древнего Литоринового моря — предшественника Балтийского. Сегодня это огромный (почти 2000 га) особо охраняемый заповедник, через который проложили пешую трехкилометровую тропу. Представьте: вы гуляете по топкому болоту, но благодаря деревянным настилам это абсолютно безопасно. Среди местных перфомансов — миграция серых жаб.
Бургерная «Мясорубка»
По пути на залив заезжайте в Репино за феерическим фермерским чизбургером (попросите добавить лук или халапеньо!) в паре с домашним лимонадом из маракуйи. Бывает очередь, лучше позвонить за полчаса.
Отель «Терийоки»
Занял первую береговую линию в Зеленогорске. Сюда вам захочется снова, даже когда границы откроют: в ресторане подают холодный борщ, окрошку на домашнем квасе и шашлык из сома, который совершенно не противоречит аперолю. Его, кстати, возьмите в баре по дороге к бассейну с морской водой.
Музей-усадьба И. Е. Репина «Пенаты»
В гостеприимных «Пенатах» бывали и Федор Шаляпин, и Дмитрий Менделеев, и Владимир Маяковский, а сам Репин провел последние 30 лет своей жизни. Илья Ефимович разработал и архитектурный проект: усадьба имеет два этажа, веранду и стеклянную крышу, позволяющую писать картины при естественном освещении. После смерти художника здание перешло в ведение Академии художеств, а в 1944 сгорело дотла. Но предметы быта сохранились (их вывезли с началом войны в Академию) и позже стали частью восстановленной экспозиции.
Виктория Чуманова (Chuma Vecherinka)
Шоураннер
Музей муравья
Как токмо ты добрался до курорта, Музей муравья — первое, куда должна ступить твоя нога (но аккуратно, муравей все же существо некрупное). Как сложилась судьба Муравья после злополучной встречи со Стрекозой? Жестокий шоу-бизнес продюсера Крылова! У здания есть задорный памятник «Читающий муравей» — взглянете лишь раз и поймете: у Муравья все сладилось. Выставка скрашена рассказом об экологии и важной роли (не в кино) поразительных насекомых. И здесь можно найти ее — Стрекозу! Они не расстались!
Памятник Георгию Вицину
Быть без ума от синема-синема можно и возле памятника Георгию Вицину — он родился именно здесь, в Зеленогорске. Скульптуру устанавливали к 90‑летию артиста и 460‑летию города, а потому (другой веской причины не нахожу) рост бронзового Георгия в образе Бальзаминова аж 2,4 метра.
Музей ретроавтомобилей
В музее более сотни редчайших ретроавтомобилей — ЗИЛ Брежнева, любимая машина Гагарина, а порой можно наткнуться и на модели как у голливудских звезд из 30‑х, 50‑х и 70‑х. Рекомендую изучить историю перед походом, дабы не определить местную машину в стан экспонатов — нам нужен отдых, а не обиды горожан. Если скоплены средства, есть шанс заполучить фото или даже посидеть за рулем — непередаваемые эмоции!
Лицей № 445
Что касается эмоций передаваемых — здесь в ответе здание 445‑й школы: сталинская архитектура из 1950‑х (то есть, прямую связь с ретроавто наблюдаем воочию). В «храме педагогики» есть сердце — оранжерея, сотворенная учителем биологии Николаем Алексеевым и учениками — поговаривают, часть цветов сохранилась и ныне. Не сумели проникнуть внутрь? Оно и понятно! Дождитесь ночи! В сумерках здание подсвечивается аки дворец, парадная лестница перекатит вас в сказку!
Скульптура «Дерево счастья»
Не даст выйти из сказки и «Дерево счастья» с двумя птичками на макушке. Установили всё в то же 460‑летие, знатный год! Ствол украшен лицом лесовика, чья борода уходит в землю вместе с корнями, древние силы! Не бойся зловещего описания, у памятника можно встретить молодоженов, прячущих ключ от замочка в рот лесовика. Страх лишь усилился? Просто приезжай загадать желание (лучше засветло, конечно, на всякий случай).
Памятник хлебу
Напомнит историю Петербурга, а дополняющие бронзовую буханку бублики и батоны, — о покупках на вечер заплутавшему в красотах города туристу.
Фонтан «Девочка Удэ с рыбой»
Где девочка уверенно сжимает рыбе жабры, пока у той изо рта хлыщет, содрогаясь, струя воды. Сия милая скульптурная зарисовка должна была стать частью каскада фонтанов, но средств не хватило. Зато и девочка, и рыба стали самостоятельными персонами, радующими горожан и туристов.
Памятник «Ботинки безымянного дачника»
Надежда и терпение — вот что скрыто за множественными смыслами столь метафоричной скульптуры. Ботинки памятника в 47‑м размере: ежели они тебе впору, то поверья молвят — быть счастью. Хотя бы потому, что размерная линейка не из популярных и найти свой размер в таком ряде — уже удача. Увлекательный нефакт: обувка предположительно из гардероба интеллигента, обладавшего дачей в предместьях в веке XIX–XX. Ежели не засмущаешься прямо посреди центрального парка узнать, как сидят черевички на твоей ножке, не забудь следочек для примерки. Все-таки меры соблюдаем, господа туристы.
Вика Свид
Автор Instagram-блога saint.and.peters
Эногастрономическая лавка Eclipse
Ресторан с мишленовскими амбициями предлагает fine-dining-гастрономию навынос: от ремесленного хлеба на живой закваске до десертов. Дополнить впечатления можно покупкой премиальных бокалов Zieher и вина.
Пекарня «Хлебушек»
Рядом с Сестрорецком водятся raw & vegan десерты, гречишный хлеб, уголок с фермерской продукцией. А недавно появился новый хит — бородинский хлеб по рецепту 1963 года.
Сестрорецкие бани
Аутентичная баня 1900 года на берегу озера Сестрорецкий Разлив с видом на храм, где до сих пор работают дровяные печи и оборудован спуск в озеро. Впечатление от посещения писатель Михаил Зощенко задокументировал в рассказе, который так и называется — «Баня».
Ресторан «Первой линии»
Между Комарово и Зеленогорском скрывается ресторан для гостей инновационного prevent age курорта «Первая Линия»: сюда можно зайти позавтракать (и поужинать!) среди роз — низкокалорийно, безлактозно и максимально макро- и микроэлементно — даже если вы просто проездом. Берите зубатку (она только что прилетела из Мурманска!) с лентами кабачка и песто из местных трав, папарделле из сельдерея с кальмаром и тартар из лосося в обертке из кольраби. Шеф-повар Игорь Сверлов — виртуоз безглютеновых десертов.
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