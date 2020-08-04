Черногория открыла границы для россиян

«На заседании Национального координационного совета дополнен список стран, чьи резиденты могут въехать в Черногорию. Таким образом, резидентам Российской Федерации и Азербайджанской Республики будет разрешен въезд в Черногорию без дополнительных условий. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, а также нужды нашего туристического сектора и национальные интересы Черногории, совет счел, что не существует препятствий для либерализации въезда российских и азербайджанских резидентов», — говорится в заявлении правительства страны.

При этом дата начала свободного пересечения границы не уточняется. Также нет данным, каким образом россияне могут попасть в Черногорию — прямое авиасообщение между странами пока не возобновлено.

По данным статистического агенства Монстат, в 2019 году Черногорию с туристическими целями посетили 1 миллион 352 тысячи человек. На первом месите среди иностранных туристов были россияне (29,1%), затем сербы (25,3%), граждане Боснии и Герцеговины (10,6%), жители непризнанного Косова (6,9%), украинцы (3,8%), немцы (3,2%), поляки (2,1%). Из-за эпидемии туристическая отрасль Черногории терпит убытки — число иностранных туристов в июле 2020 года снизилось на 92%. По данным на 10 июля, в стране находилось чуть более 11 тысяч иностранцев — 8% от показателей за аналогичный период в 2019 году.

Напомним, с 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Танзанией, Великобританией, Абхазией и Австрией, в последнюю усложняются правила въезда. Возможность открытия международного авиасообщения со всеми странами власти России обсуждают, плановая дата приходится на середину августа. Также Россия в третий раз не вошла в список стран, для которых Евросоюз откроет границы. Список по-прежнему обещают пересматривать и обновлять в соответствии с распространением коронавируса в мире.