Национальный координационный совет Черногории включил Россию в «зеленый» список стран, граждане которых могут въехать на территорию балканской республики. Вместе с россиянами пересечь границу могут граждане Азербайджана. Власти страны считают, что «не существует препятствий для либерализации въезда».
Черногория открыла границы для россиян
«На заседании Национального координационного совета дополнен список стран, чьи резиденты могут въехать в Черногорию. Таким образом, резидентам Российской Федерации и Азербайджанской Республики будет разрешен въезд в Черногорию без дополнительных условий. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, а также нужды нашего туристического сектора и национальные интересы Черногории, совет счел, что не существует препятствий для либерализации въезда российских и азербайджанских резидентов», — говорится в заявлении правительства страны.
При этом дата начала свободного пересечения границы не уточняется. Также нет данным, каким образом россияне могут попасть в Черногорию — прямое авиасообщение между странами пока не возобновлено.
По данным статистического агенства Монстат, в 2019 году Черногорию с туристическими целями посетили 1 миллион 352 тысячи человек. На первом месите среди иностранных туристов были россияне (29,1%), затем сербы (25,3%), граждане Боснии и Герцеговины (10,6%), жители непризнанного Косова (6,9%), украинцы (3,8%), немцы (3,2%), поляки (2,1%). Из-за эпидемии туристическая отрасль Черногории терпит убытки — число иностранных туристов в июле 2020 года снизилось на 92%. По данным на 10 июля, в стране находилось чуть более 11 тысяч иностранцев — 8% от показателей за аналогичный период в 2019 году.
Напомним, с 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Танзанией, Великобританией, Абхазией и Австрией, в последнюю усложняются правила въезда. Возможность открытия международного авиасообщения со всеми странами власти России обсуждают, плановая дата приходится на середину августа. Также Россия в третий раз не вошла в список стран, для которых Евросоюз откроет границы. Список по-прежнему обещают пересматривать и обновлять в соответствии с распространением коронавируса в мире.
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