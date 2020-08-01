Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией с 15 августа

Напомним, в России обсуждается возможность открытия международного авиасообщения со всеми странами с 11 августа, но окончательного решения еще нет. Ранее власти Австрии решили снять запрет на пассажирские авиарейсы из России с 1 августа, однако при этом усложняют правила въезда. Туристы, которые приехали из стран с неблагоприятной коронавирусной обстановкой, должны предоставить отрицательный тест на COVID-19 и 10 дней провести на карантине.

Также стало известно о том, что лоукостер Wizz Air возобновляет рейсы из петербургского аэропорта «Пулково» в Лондон. Перелеты начнутся с середины августа и будут выполняться регулярно с частотой до четырех раз в неделю.

Также напомним, что Россия в третий раз не вошла в список стран, для которых Евросоюз откроет границы. Список по-прежнему обещают пересматривать и обновлять в соответствии с распространением коронавируса в мире.

На сегодняшний день Россия возобновила авиасообщение с Турцией и Танзанией, а еще открылась граница России и Абхазии.