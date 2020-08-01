Еще одной страной, с которой Россия возобновит авиасообщение на взаимной основе, стала Швейцария. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб, рейсы будут проводить с периодичностью раз в неделю.
Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией с 15 августа
В сообщении говорится, что штаб продолжает мониторинг ситуации и работу над расширением списка стран, c которыми можно восстановить авиационное сообщение.
Напомним, в России обсуждается возможность открытия международного авиасообщения со всеми странами с 11 августа, но окончательного решения еще нет. Ранее власти Австрии решили снять запрет на пассажирские авиарейсы из России с 1 августа, однако при этом усложняют правила въезда. Туристы, которые приехали из стран с неблагоприятной коронавирусной обстановкой, должны предоставить отрицательный тест на COVID-19 и 10 дней провести на карантине.
Также стало известно о том, что лоукостер Wizz Air возобновляет рейсы из петербургского аэропорта «Пулково» в Лондон. Перелеты начнутся с середины августа и будут выполняться регулярно с частотой до четырех раз в неделю.
Также напомним, что Россия в третий раз не вошла в список стран, для которых Евросоюз откроет границы. Список по-прежнему обещают пересматривать и обновлять в соответствии с распространением коронавируса в мире.
На сегодняшний день Россия возобновила авиасообщение с Турцией и Танзанией, а еще открылась граница России и Абхазии.
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