Лоукостер Wizz Air возобновляет рейсы из Пулкова в Лондон

По итогам 2019 года Wizz Air обслужила более 29 тысяч пассажиров на рейсах между Петербургом и Лондоном, впервые прямое авиасообщение было запущено 1 октября 2019 года. Возобновить рейсы стало возможным после того, как Россия договорилась об открытии границ с 1 августа. Wizz Air вновь начнет летать из Петербурга в Лондон с 19 августа, билеты уже можно забронировать на сайтах аэропорта и лоукостера.

Напомним, лоукостер Wizz Air запускает пять новых рейсов из Петербурга в пять городов Италии. Все рейсы станут новинками расписания петербургского аэропорта «Пулково» и будут выполняться в рамках режима снятия ограничений на полеты иностранных авиакомпаний по седьмой степени свободы воздушного пространства.

Ранее стало известно, что петербургский аэропорт «Пулково» станет первой операционной базой венгерского лоукостера Wizz Air в России. Уже в сентябре 2020 года перевозчик разместит в Пулкове один самолет Airbus A320, а позже запустит пять новых направлений — в Австрию, Данию, Норвегию, Швецию и на Мальту. Также в летнем расписании 2020 года должны были открыться регулярные рейсы Братиславу, Бухарест, Вильнюс и Софию. Однако 27 марта Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами.