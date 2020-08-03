20 идей, чтобы провести остаток лета ярко

За последний месяц лета хочется успеть все – поэтому мы собрали 20 локаций в пригороде Петербурга, каждая – не далее 40 км от КАД, и добираться до них лучше всего на такси: быстро, с комфортом и приятной музыкой. Гид поделен на четыре тематических блока, в которых каждый найдет что-то по душе. В разделе «Отдохнуть культурно» — усадьбы, музеи под открытым небом и исторические памятники. Категория «Предаться романтике» — для тех, кому хочется уединиться и отдохнуть от суеты. Любители активного отдыха найдут места для кайтсерфинга, яхтинга и других спортивных занятий в блоке «Зарядиться энергией», а для гурманов мы собрали топ проверенных ресторанов в разделе «Открыть новые вкусы».

Гид можно найти в некоторых машинах, заказывая такси через приложение Ситимобил, через сервис «Такси ВКонтакте» в социальной сети или по телефону.