Посольство Венгрии опровергло открытие границ для въезда из России с 15 июля

«Это некорректно, это не относится к тому, что возможен въезд. Границы не откроют. В данный момент условия ограничения по въезду в страну остаются прежними. Сейчас по туристической шенгенской визе въезд на территорию Венгрии запрещен. Ранее опубликованные условия въезда, то есть ограничения и условия въезда, остаются неизменными», — сообщили РБК в посольстве Венгрии в Москве.

Ранее посольство Венгрии сообщило, что с Россия будет отнесена к «желтой» группе стран, откуда будет разрешен въезд на территорию страны на определенных условиях. По ранее обнародованной информации, после въезда на территорию страны граждане Венгрии и члены их семей, прибывающие из России, а также «лица, не являющиеся гражданами Венгрии», должны будут пройти медицинское обследование — при отсутствии симптомов коронавируса прибывшему будет необходимо в течение 14 дней находиться на карантине.

Напомним, Россия начнет переговоры о возобновлении международного авиасообщения после 15 июля. При этом полеты планируют возобновлять только из тех стран, где в течение двух недель в среднем фиксируются не более 40 случаев заражения коронавирусом на 100 тысяч жителей. Ранее Федеральное агенство воздушного транспорта продлило запрет на международные полеты до 1 августа. Также власти Финляндии продлили ограничения на пересечение границы с Россией до 11 августа. Такие меры принимаются из-за ситуации с коронавирусом в стране.

Уже подготовлен проект методических указаний по снятию ограничений, введенных из-за распространения COVID-19. Согласно ему, снятие запретов пройдет в три этапа. На первом этапе Росавиация также предложила рассаживать пассажиров с соблюдением социальной дистанцией. Таким образом, в самолетах с расстановкой кресел по три в ряд предлагается не занимать место по середине.