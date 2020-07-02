Как пишет РБК, Росавиация разослала аэропортам телеграмму, в которой говорится о продлении запрета международного авиасообщения — документ выпускается ежемесячно после 27 марта, когда правительство постановило запретить международные регулярные и чартерные рейсы из-за угрозы распространения COVID-19. «До 23.59 по местному времени 31.07.2020 действует временное ограничение на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданство», — говорится в телеграмме.

Напомним, ранее глава Росавиации Александр Нерадько предложил правительству России начать возобновление международного авиасообщения со стран СНГ. Перелеты в страны дальнего зарубежья предложено открывать в индивидуальном порядке — в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Уже подготовлен проект методических указаний по снятию ограничений, введенных из-за распространения COVID-19. Согласно ему, снятие запретов пройдет в три этапа. На первом этапе Росавиация также предложила рассаживать пассажиров с соблюдением социальной дистанцией. Таким образом, в самолетах с расстановкой кресел по три в ряд предлагается не занимать место по середине. Там же, где в одном ряду только два кресла, пассажиры будут сидеть поочередно в шахматном порядке.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 660 тысяч, в мире — 10 миллионов человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 27 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, постепенно снимает все ограничения. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.