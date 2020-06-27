Крупнейшие российские туроператоры заявили о решении отменить июльские туры за рубеж

Напомним, Росавиация предложила начать возобновление международного авиасообщения со стран СНГ. Перелеты в страны дальнего зарубежья предложено открывать в индивидуальном порядке — в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Ранее Росавиация подготовила проект методических указаний по снятию ограничений, введенных из-за распространения COVID-19. Согласно ему, снятие запретов пройдет в три этапа. На первом этапе Росавиация также предложила рассаживать пассажиров с соблюдением социальной дистанцией. Таким образом, в самолетах с расстановкой кресел по три в ряд предлагается не занимать место по середине. Там же, где в одном ряду только два кресла, пассажиры будут сидеть поочередно в шахматном порядке.