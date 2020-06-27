Крупнейшие туроператоры России решили отменить июльские туры, поскольку сомневаются в скором возобновлении международного авиасообщения. Об этом 27 июня рассказали в пресс-службе Ассоциации туроператоров России, передает «Фонтанка».
Крупнейшие российские туроператоры заявили о решении отменить июльские туры за рубеж
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Фото: Shutterstock
Такое решение приняли компании ANEX Tour, PEGAS Touristik, TEZ Tour, Coral Travel, «Интурист». Уточняется, что последний аннулирует туры только до 16 июля. Клиентам предлагают перебронировать туры на август-декабрь или аналогичные месяцы 2021 года. Большая часть из этих компаний предоставляет возможность сделать это с сохранением всех или некоторых условий путешествия. Например, направления, отеля, стоимости путевки и дней пребывания.
Напомним, Росавиация предложила начать возобновление международного авиасообщения со стран СНГ. Перелеты в страны дальнего зарубежья предложено открывать в индивидуальном порядке — в зависимости от эпидемиологической обстановки.
Ранее Росавиация подготовила проект методических указаний по снятию ограничений, введенных из-за распространения COVID-19. Согласно ему, снятие запретов пройдет в три этапа. На первом этапе Росавиация также предложила рассаживать пассажиров с соблюдением социальной дистанцией. Таким образом, в самолетах с расстановкой кресел по три в ряд предлагается не занимать место по середине. Там же, где в одном ряду только два кресла, пассажиры будут сидеть поочередно в шахматном порядке.
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