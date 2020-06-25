Туристические поездки между Финляндией и Россией разрешат в последнюю очередь

«Правительство постоянно следит за ситуацией, после чего мы на уровне ЕС вместе рассмотрим, из каких третьих стран можно допустить въезд в Шенгенскую зону. Сначала мы откроем внутренние границы, затем перейдем к так называемым третьим странам. В этом вопросе Россия безусловно третья страна, которая откроется для туризма одной из последних», — заявила Охисало.

Напомним, ранее министр внутренних дел Финляндии Мария Охисало также рассказала, до какого числа Финляндия приняла решение оставить границы закрытыми для россиян и жителей других стране вне Европейского союза. При этом Генеральное консульство Финляндии в Петербурге частично возобновляет прием заявлений на получение виз. Сделать это могут пока что только заявители трех категорий.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко также называл дату открытия границы с Финляндией. Недавно в Генеральном консульстве Финляндии в Петербурге рассказали, получится ли у российских туристов, которые сейчас не могут приехать в Шенгенскую зону из-за коронавирусных ограничений, бесплатно продлить визу.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 610 тысяч, в мире — 9 миллионов человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 27 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, постепенно снимает все ограничения, Петербург же пока к этому не готов — хотя с 15 июня в городе вновь заработали парикмахерские, библиотеки и мебельные. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.