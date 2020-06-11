РЖД вернет в расписание все отмененные из-за коронавируса поезда «Сапсан»

С 24 июня в расписании между Москвой и Петербургом ежедневно будут курсировать по 13 пар скоростных «Сапсанов» — до пандемии и введения ограничительных мер их число составляло до 15 пар поездов в день, в том числе дополнительный между Петербургом и Нижним Новгородом. «Временный график движения «Сапсанов» был введен до 23 июня. С 24 июня движение поездов будет осуществляться по нормативному графику, продажа билетов на поезда уже ведется», — отметили в пресс-службе РЖД.

Напомним, в апреле «Российские железные дороги» временно отменили 53 поезда дальнего следования. Также будет сокращена периодичность курсирования 37 поездов «Федеральной пассажирской компании» и изменен график движения «Сапсанов». Ранее РЖД также отменили часть поездов, отправляющихся из Петербурга, из-за снижения пассажиропотока, связанного с пандемией коронавируса. Больше всего рейсов отменено в Москву.

Кроме того, в начале апреля РЖД начала продавать билеты на поезда с учетом соблюдения дистанции не менее 1 метра. Так, в купейных вагонах были доступны только два места из четырех. В вагонах СВ, как и прежде, продавались по два билета, а в плацкартные вагоны — по два места в купейную часть и нижнее боковое вместо четырех и двух соответственно. В конце мая компания отменила введенные ранее меры и вернулась к привычной рассадке.