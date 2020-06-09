Как предполагает Курносов, в этому году спрос на внутренний туризм будет расти — во многом потому, что внешний поток по тем или иным причинам ограничен. «Количество гостиниц, санаториев тоже несколько меньше, и турсезон в этом году короче. Все это позволит собственникам и менеджменту этих объектов повысить цены. По имеющейся информации и по тому, как происходит бронирование на июль–август, видно, что цены могут подняться значительно. То есть более чем на 20–30%», — рассказал «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России.

По прогнозам, китайские туристы вернутся в Россию не раньше следующего года. «Даже если границы будут открыты в августе, вряд ли стоит ожидать высокого въездного потока из КНР, поскольку будет определенная осторожность как со стороны иностранных туроператоров по отношению к России, так и со стороны отечественных операторов и гостиниц», — считает Курносов.

На восстановление туристической отрасли уйдет не менее полутора лет, а сам рынок сократится уже в ближайшей перспективе на 50%, считает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. По его мнению, ситуация, вызванная распространением коронавируса в стране, наоборот негативно скажется на внутреннем туризме — экономическая ситуация поставила граждан в сложное положение и многим сейчас не до отдыха. «В такой ситуации государство должно не только развивать инфраструктуру в местах отдыха, но и поддерживать потребителя. Если сравнивать с прошлым годом, то их будет меньше на 50%, а может и больше», — резюмировал он.

В настоящий момент Министерство транспорта РФ активно сотрудничает в Ростуризмом и Роспотребнадзором в рамках восстановления внутреннего туризма. Как сообщили в Минтрансе, многое будет зависеть от регионов, в которых возможно обеспечить безопасный отдых россиян и которые являются точками туристической привлекательности. О сроках возобновления международных полетов можно будет говорить по итогам предварительной работы отрасли по обеспечению безопасной доставки россиян на места отдыха.

Напомним, 8 июня премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что Россия готова постепенно открывать туристический сезон в стране. Будет разработано более 10 внутренних маршрутов, среди них Байкал, Хакасия, Горный Алтай, Калининградская область и другие. Предварительная дата открытия межрегионального туристического сезона — 1 июля. Ранее страны Европейского союза также приняли решение оставить внешние границы объединения закрытыми до 1 июля.