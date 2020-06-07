Крупные российские авиакомпании рассматривают возможность возобновления международного пассажирского авиасообщения с середины июля, передает «Интерфакс, ссылаясь на информированный источник.
Российские авиакомпании готовятся возобновить международные полеты с 15 июля
Как сообщает источник, несколько крупных перевозчиков прорабатывают механизмы возобновления международных полётов «с 15 июля при условии стабильной позитивной динамики по сокращению числа заболевших новой коронавирусной инфекцией и при соблюдении на борту строгих санитарных правил». Первым делом откроется авиасообщение со странами Евразийского экономического сообщества и СНГ, отмечает он.
При этом источник ТАСС также рассказал о том, что Росавиация собирается направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж с 15 июля. Это обсуждалось на совещании Росавиации 6 июня, передает источник. По его данным, предполагается, что список стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, Росавиация с Роспотребнадзором определят совместно.
Напомним, ранее министр транспорта России Евгений Дитрих выразил надежду, что летом откроются международные авиарейсы. По мнению министра, люди в долгой самоизоляции устали и хотят путешествовать, и нужно обеспечить безопасность перевозок.
С 27 марта правительство России приостановило регулярное и чартерное авиасообщение. Это не коснулось полетов, связанных с вывозом россиян из иностранных государств, неблагоприятных по ситуации с распространением коронавируса Covid-2019, а также грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных рейсов и так далее.
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