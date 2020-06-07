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Российские авиакомпании готовятся возобновить международные полеты с 15 июля

Крупные российские авиакомпании рассматривают возможность возобновления международного пассажирского авиасообщения с середины июля, передает «Интерфакс, ссылаясь на информированный источник.

Как сообщает источник, несколько крупных перевозчиков прорабатывают механизмы возобновления международных полётов «с 15 июля при условии стабильной позитивной динамики по сокращению числа заболевших новой коронавирусной инфекцией и при соблюдении на борту строгих санитарных правил». Первым делом откроется авиасообщение со странами Евразийского экономического сообщества и СНГ, отмечает он.

При этом источник ТАСС также рассказал о том, что Росавиация собирается направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж с 15 июля. Это обсуждалось на совещании Росавиации 6 июня, передает источник. По его данным, предполагается, что список стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, Росавиация с Роспотребнадзором определят совместно.

Напомним, ранее министр транспорта России Евгений Дитрих выразил надежду, что летом откроются международные авиарейсы. По мнению министра, люди в долгой самоизоляции устали и хотят путешествовать, и нужно обеспечить безопасность перевозок.

С 27 марта правительство России приостановило регулярное и чартерное авиасообщение. Это не коснулось полетов, связанных с вывозом россиян из иностранных государств, неблагоприятных по ситуации с распространением коронавируса Covid-2019, а также грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных рейсов и так далее.

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Сабина Алиева,
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