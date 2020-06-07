Российские авиакомпании готовятся возобновить международные полеты с 15 июля

С 27 марта правительство России приостановило регулярное и чартерное авиасообщение. Это не коснулось полетов, связанных с вывозом россиян из иностранных государств, неблагоприятных по ситуации с распространением коронавируса Covid-2019, а также грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных рейсов и так далее.

«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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