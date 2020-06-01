Wellness-курорт «Первая Линия. Health Care Resort» поощряет своих гостей за новую осознанность

Проектирование и управление здоровьем

На курорте была сформирована healthy-среда, погружаясь в которую, каждый гость меняет работу своего организма на качественном уровне и не только укрепляет иммунитет, приводя в баланс все органы и системы, но и имеет возможность с помощью достижений современной медицины максимизировать свой потенциал, проектировать собственное здоровье и управлять им. Персонализированная и превентивная медицина сегодня актуальны как никогда и имеют практическое воплощение в России только на курорте «Первая Линия».

В результате такого персонализированного подхода за короткий срок можно полностью перезапустить организм, укрепить иммунитет, повысить работоспособность и запустить механизмы саморегуляции. То что нужно после почти трех месяцев самоизоляции.