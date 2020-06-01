В начале лета снова открываются многие парки, магазины и другие места, которые помогут скрасить наш досуг после затянувшейся паузы и прийти в себя после всего произошедшего. Но все равно хочется быть полностью уверенным в безопасности планируемого отдыха. На примере курорта «Первая Линия» мы расскажем о том, как безопасно и, наоборот, с пользой для здоровья перезагрузится после карантина на природе.
Wellness-курорт «Первая Линия. Health Care Resort» поощряет своих гостей за новую осознанность
Безопасность
На берегу Финского залива сформировали настоящую «Территорию здоровья», где можно восполнить баланс сил и уделить внимание своему организму, находясь при этом в максимальной безопасности.
- Общественные пространства курорта ежедневно дезинфицируются.
- Апартаменты изолированы друг от друга и оснащены персональными процедурными.
- Всем сотрудникам и гостям курорта проводят тесты на COVID-19.
- В качестве поощрения за осознанный подход к своему здоровью и здоровью окружающих, «Первая Линия» дарит своим гостям дополнительный день на курорте к программе.
«Новая осознанность – вовсе не в ограничении потребления или экономии ресурсов. Она во вкладе. Нас можно ограничить в передвижении, в приобретении, в построении новых бизнесов и систем, но оставшись наедине со своими ценностями и смыслами, мы или растим новые, или увядаем. Новый минимализм – это вклад в нематериальные активы, антипотребительское отношение, прежде всего к себе, своим ресурсам. А наше здоровье, это, как раз, ценнейший ресурс, от которого напрямую зависят все сферы нашей жизни: работа, социальные отношения, возможность строить планы и прогнозировать будущее»
Идеолог курорта «Первая Линия» Мария Грудина
Иммунологический чек-ап
В программах «Управление здоровьем» и «Биохакинг» появился новый иммунологический чек-ап, аналогов которому нет в России. Сотрудники «Первой линии» проверяют состояние иммунитета своих гостей и на основании этих данных формируют персональную стратегию здорового образа жизни и продления молодости, включающую рекомендации по укреплению иммунной системы, питанию, физическим нагрузкам, нутриентам, восстановлению.
Оздоровление природой
Nature prescription – оздоровление природой – один из ведущих мировых велнес-трендов, согласно Global Welness Report. «Первая Линия» расположена в благоприятной климатической зоне Петербурга с особым микроклиматом Курортного района. Здесь сам воздух способствует оздоровлению. Научно доказано, что в нем содержатся отрицательно заряженные частицы ионы, способствующие балансу метаболизма и гармонизации нервной системы. Сосны, дюны, пляж, оздоравливающий климат, ресторан с локальными продуктами, центр водолечения и гидротерапии, премиальные номера в стиле эко-минимализм, подключенный модуль информационного детокса – идеальное сочетание для переключения от недавних стрессов и шквала новостных лент.
Проектирование и управление здоровьем
На курорте была сформирована healthy-среда, погружаясь в которую, каждый гость меняет работу своего организма на качественном уровне и не только укрепляет иммунитет, приводя в баланс все органы и системы, но и имеет возможность с помощью достижений современной медицины максимизировать свой потенциал, проектировать собственное здоровье и управлять им. Персонализированная и превентивная медицина сегодня актуальны как никогда и имеют практическое воплощение в России только на курорте «Первая Линия».
В результате такого персонализированного подхода за короткий срок можно полностью перезапустить организм, укрепить иммунитет, повысить работоспособность и запустить механизмы саморегуляции. То что нужно после почти трех месяцев самоизоляции.
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