Власти Италии рассчитывают начать туристический сезон для россиян с 15 июня

«Мы надеемся, что 15 июня границы будут открыты. Я надеюсь, что с 15 июня и российское руководство разрешит въезд в страну. Потому что ни один российский турист не поедет в Италию, если потом ему придется столкнуться с трудностями, чтобы вернуться домой», — заявил Терраччано.

По мнению Терраччано, Италия может сыграть важную роль в процессе модернизации и модернизации и диверсификации российской экономики. «Мы — пятый поставщик товаров в Россию. Наши компании, которые работают здесь, могут привносить сюда высокие технологии, чтобы запускать новые производства в России. То, что мы всегда называли made with Italy — «сделано с Италией»», — добавил посол.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 410 тысяч, в мире — 5 миллионов человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 26 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, готова к смягчению — Собянин уже сообщил об отмене ограничений по COVID-19. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.