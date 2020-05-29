По словам главы управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елены Лысенковой, портал Russia.Travel запустится в начале июня — информация на нем будет обновляться и поддерживаться в актуальном состоянии для удобного принятия решения о поездке.

«На следующей неделе мы планируем в разделах «Регионы» размещать информацию о том, как в каждом конкретном регионе можно перемещаться туристам — где и что открыто, требуется ли соблюдение самоизоляции, предоставление справок, можно ли путешествовать внутри самого региона и тому подобное», — рассказала РИА «Новости» Лысенкова.

Напомним, 17 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что возможность открытия туристического сезона на российских курортах пока относится к разряду надежд, и решение будет зависеть от развития эпидемической ситуации в ближайшие две недели. «Это, знаете, тоже пока из разряда больших, хороших, правильных, но надежд», — сказала Попова.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 380 тысяч, в мире — 5 миллионов человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, Москва, после введения всеобщего карантина, готова к смягчению — Собянин уже сообщил об отмене ограничений по COVID-19. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.