Федеральное агентство по туризму запускает портал Russia.Travel, на страницах которого будет публиковать информацию о возможностях перемещения туристов в каждом конкретном регионе России. Портал станет площадкой, где можно будет получить базовую информацию по всем регионам.
Когда регионы России откроются для внутреннего туризма? Ростуризм запускает специальный информационный портал
По словам главы управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елены Лысенковой, портал Russia.Travel запустится в начале июня — информация на нем будет обновляться и поддерживаться в актуальном состоянии для удобного принятия решения о поездке.
«На следующей неделе мы планируем в разделах «Регионы» размещать информацию о том, как в каждом конкретном регионе можно перемещаться туристам — где и что открыто, требуется ли соблюдение самоизоляции, предоставление справок, можно ли путешествовать внутри самого региона и тому подобное», — рассказала РИА «Новости» Лысенкова.
Напомним, 17 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что возможность открытия туристического сезона на российских курортах пока относится к разряду надежд, и решение будет зависеть от развития эпидемической ситуации в ближайшие две недели. «Это, знаете, тоже пока из разряда больших, хороших, правильных, но надежд», — сказала Попова.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 380 тысяч, в мире — 5 миллионов человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, Москва, после введения всеобщего карантина, готова к смягчению — Собянин уже сообщил об отмене ограничений по COVID-19. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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