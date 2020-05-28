«Холдинг РЖД следует временным рекомендациям по профилактическим мерам для обеспечения противоэпидемической безопасности пассажирских перевозок железнодорожным транспортом, утвержденным Минтрансом по согласованию с Роспотребнадзором. На рейсы поездов дальнего следования отправлением после 28 мая открыта продажа на все места», — приводит РИА «Новости» слова пресс-службы компании.

При этом обязательным остается визуальный контроль состояния здоровья пассажира при посадке в поезд, дважды в сутки также будут измерять температуру тела, проводить влажную уборку в вагонах с дезинфекцией всех ручек, а уборку туалетов с мытьем полов и стен не реже четырех раз. Журналы в поездах по-прежнему запрещены.

Напомним, РЖД начала продавать билеты на поезда с учетом соблюдения дистанции не менее 1 метра в начале апреля. Так, в купейных вагонах были доступны только два места из четырех. В вагонах СВ, как и прежде, продавались по два билета, а в плацкартные вагоны — по два места в купейную часть и нижнее боковое вместо четырех и двух соответственно. Дистанцию соблюдали и в сидячих вагонах, рассаживая пассажиров на расстоянии не менее 1 метра друг от друга.