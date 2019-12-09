Что такое программа устойчивого экологического развития Planet 21 ActingHere?

Минимизация использования пластика и его переработка

Во всех отелях группы Accor ведется поиск экологичной замены пластиковым предметам, чаще всего используемым гостями или сотрудниками отеля, например, трубочкам для напитков, одноразовым стаканам или ватным палочкам. Некоторые отели также частично внедряют альтернативы пластиковым бутылкам, контейнерам для еды на вынос и другим пластиковым предметам. Также в целях минимизации пластика многие отели начали отказываться от использования воздушных шариков.

В России эта инициатива также поддерживается, например в отеле Novotel Москва Киевская используются кровати LIVE N DREAM, которые были разработаны из переработанного пластика. Помимо этого, отель прессует и сдает на переработку пластик и картон, а также правильно утилизирует батарейки и лампы.