Тема экологии и защиты окружающей среды стала одной из самых популярных и обсуждаемых в последние несколько лет. И не только отдельные люди следуют экологичному образу жизни и поддерживают принципы осознанного потребления, но и целые организации. Отели международной гостиничной группы Accor – Swissôtel, Pullman, Mercure, Novotel, ibis и многие другие – также поддерживают эту инициативу. В рамках проекта по охране окружающей среды и устойчивого развития Planet 21 ActingHere в отелях Accor принята программа из 21 инициативы по сохранению нашей планеты и заботе о ней.
Что такое программа устойчивого экологического развития Planet 21 ActingHere?
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Pullman Paris Tour Eiffel
В гостиничную группу Accor входят более 4 900 отелей, поэтому любая подобная инициатива становится действительно масштабной и быстро приносит свои плоды. В этой статье мы расскажем лишь о некоторых из них.
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Novotel Москва Киевская
Минимизация использования пластика и его переработка
Во всех отелях группы Accor ведется поиск экологичной замены пластиковым предметам, чаще всего используемым гостями или сотрудниками отеля, например, трубочкам для напитков, одноразовым стаканам или ватным палочкам. Некоторые отели также частично внедряют альтернативы пластиковым бутылкам, контейнерам для еды на вынос и другим пластиковым предметам. Также в целях минимизации пластика многие отели начали отказываться от использования воздушных шариков.
В России эта инициатива также поддерживается, например в отеле Novotel Москва Киевская используются кровати LIVE N DREAM, которые были разработаны из переработанного пластика. Помимо этого, отель прессует и сдает на переработку пластик и картон, а также правильно утилизирует батарейки и лампы.
Экологически ответственное и здоровое питание
Например, в отелях Swissôtel Красные Холмы и Swissôtel Resort Сочи Камелия предлагаются блюда без лактозы, глютена и аллергенов, блюда с минимальным использованием сахара, а также продукты с низким содержанием жира. Помимо этого, во многих отелях при приготовлении различных блюд стараются использовать продукты от местных поставщиков, а также исключают те виды рыб, которые находятся под угрозой исчезновения.
Сотрудники отелей стараются дать вторую жизнь продуктам, поэтому постоянно внедряются zerowaste-рецепты: например, в отеле Novotel Москва Киевская на завтрак гостям подается джем из апельсиновых корочек, а в ibis Ярославль Центр при заказе чая предлагается варенье, сваренное из апельсинов, которые остались на шведском столе после завтрака.
Органическая продукция
Также на территории многих отелей есть собственные миниогороды, по всему миру их уже насчитывается около 1 700. Например, в отеле Pullman Paris Tour Eiffel действует самый большой экологически чистый огород в Париже. В ресторане FRAME при приготовлении блюд используются свежие продукты, в том числе из органического огорода, ульев и курятника отеля. В России такой огород функционирует в отеле Mercure Роза Хутор, а во внутреннем дворике отеля ibis Казань Центр посажены цветы и травы для приправ.
В отелях бренда Swissôtel (в России это Swissôtel Красные Холмы и Swissôtel Resort Сочи Камелия) используется линейка косметических средств органического происхождения Pürovel, которая отвечает требованиям программы Planet 21. Эфирные масла, используемые в продуктах Pürovel, выращиваются органическим способом и перерабатываются в инновационном фермерском кооперативе в Бернском регионе Швейцарии, где фермеры выращивают травы, цветы и деревья и тщательно дистиллируют их на месте. В номерах отелей Novotel представлены косметические средства со знаком fair trade — экологически безопасные мыло, гели для душа и шампуни. Для уборки номеров также используются безопасные чистящие средства, имеющие экологическую маркировку.
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Swissôtel Resort Сочи Камелия
Программа «Посади дерево ради Планеты»
Эта программа реализована во многих отелях группы Accor, в том числе и в России. В рамках программы гостям предлагается использовать свои полотенца несколько раз: замене подлежат только те полотенца, которые гости оставляют на полу. Благодаря этому снижается использование стирального порошка и потребление воды и энергоресурсов. 50% сэкономленных на прачечной средств затем реинвестируются в программу «Посади дерево ради планеты». В рамках данного проекта к концу 2019 года в Калужской области планируется посадить 1800 деревьев. Цель проекта – создать лесосад, насчитывающий как минимум 15 видов плодовых деревьев на каждом из участков, которые выбраны на основании данных о том, какие виды деревьев вымерли на данной территории за последнее время и какие из них лучше приживутся.
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