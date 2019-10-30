Как устроен «умный» дом и что такое стандарт 4E

Эргономика

Если при проектировании все правильно сделать, то жильцам не придется ломать голову, как сделать уютным длинный и узкий коридор или где хранить сезонные вещи. В Promenade принципы эргономики объединили в концепции под названием «Разумные метры». Благодаря этому квартиры удобны и функциональны. Планировки здесь такие, что каждый метр будет использоваться максимально, никаких лишних проходов или тупиков. Вместо них - просторные кухни-гостиные, места для встроенных систем хранения, гардеробные, мастер-спальни, окна увеличенного размера с подоконником на уровне от 47,5 см от пола.

В проекте запланированы и квартиры-студии, и пятикомнатные апартаменты с застекленными террасами. На балконах и лоджиях выделят площадь для установки кондиционера. Но жизнь в доме не ограничивается только квартирой. Поэтому в Promenade светлые парадные, для машины – паркинг, для лишних вещей – кладовки или сити-боксы, а на первых этажах – колясочные.

Приличный бонус для жителей с детьми – детские клубы, где малыши смогут играть в непогоду или устраивать детские праздники, а для тех, кто следит за своей физической формой – спортивные залы, в которые можно спуститься на лифте из собственной квартиры. В шаговой доступности, на первых этажах, планируют разместить магазины, рестораны, салоны красоты и фитнес-студии.