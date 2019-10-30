Когда мы выбираем в отпуске отель известной сети, то сразу понимаем какой уровень комфорта проживания можно ожидать. Звезды жилые комплексы пока не получают, но свои стандарты уже имеют. Разбираемся на примере комплекса Promenade с видом на Троицкий и Исаакиевский соборы, который строится холдингом «Аквилон Инвест» по корпоративному стандарту – 4Е: эргономика, экологичность, энергоэффективность и экономия.
Как устроен «умный» дом и что такое стандарт 4E
Энергоэффективность
В «Аквилон Инвест» обещают, что благодаря применению энергоэффективной технологии «Термо-S» затраты на отопления будут меньше на 40-60%. Это решение было создано специально для наших северных климатических условий и соответствует европейским стандартам экологичности. В Promenade увеличенный слой утеплителя на наружных стенах и кровле, качественные фасадные системы и окна с низкой теплопроводностью, благодаря чему мироклимат в квартире будет оптимальным.
Помогут ответственно относиться к ресурсам и сокращать счета за коммунальные платежи энергоэффективное и водоэффективное оборудование, система автоматического регулирования тепла в зависимости от погоды, индивидуальные счетчики в квартирах и энергосберегающее освещение с датчиками движения и освещенности.
Эргономика
Если при проектировании все правильно сделать, то жильцам не придется ломать голову, как сделать уютным длинный и узкий коридор или где хранить сезонные вещи. В Promenade принципы эргономики объединили в концепции под названием «Разумные метры». Благодаря этому квартиры удобны и функциональны. Планировки здесь такие, что каждый метр будет использоваться максимально, никаких лишних проходов или тупиков. Вместо них - просторные кухни-гостиные, места для встроенных систем хранения, гардеробные, мастер-спальни, окна увеличенного размера с подоконником на уровне от 47,5 см от пола.
В проекте запланированы и квартиры-студии, и пятикомнатные апартаменты с застекленными террасами. На балконах и лоджиях выделят площадь для установки кондиционера. Но жизнь в доме не ограничивается только квартирой. Поэтому в Promenade светлые парадные, для машины – паркинг, для лишних вещей – кладовки или сити-боксы, а на первых этажах – колясочные.
Приличный бонус для жителей с детьми – детские клубы, где малыши смогут играть в непогоду или устраивать детские праздники, а для тех, кто следит за своей физической формой – спортивные залы, в которые можно спуститься на лифте из собственной квартиры. В шаговой доступности, на первых этажах, планируют разместить магазины, рестораны, салоны красоты и фитнес-студии.
Экологичность
Эта составляющая концепции 4Е касается стиля жизни. Планировки с максимальным естественным освещением, малошумные лифты для спокойствия и уюта и дополнительный звукоизоляционный слой в стяжке пола. Бесшумные приточные вентиляционные клапаны под окнами обеспечивают приток свежего воздуха с возможностью регулирования. Не забыли в Promenade и про раздельный сбор мусора. Кроме этого, если речь об экологичности, то не обойтись без зелени во дворах и зон для занятий спортом и отдыха на открытом воздухе. Камерное, закрытое от машин и посторонних взглядов, пространство для отдыха очень насыщено.
Для любителей активного образа жизни в жилом комплексе предусмотрена спортивная зона workout, место для французской игры петанк и велопарковки у входных групп. При этом функциональные зоны отделены друг от друга так, чтобы все жители чувствовали себя комфортно. Внутренние дворы комплекса решены во французском стиле с розарием и лавандовыми цветниками. На площадях установят фонтаны и скамейки для отдыха, для взрослых организуют прогулочный променад в сквозных анфиладах, а для детей – многофункциональные площадки.
Экономия
В стандарт 4Е входит технология «умного» дома In-Home, которая поможет быстрее решать бытовые вопросы и сэкономит энергоресурсы, что очень кстати в век осознанного потребления. Она в прямом смысле позволит управлять домом через мобильное приложение: «умные» счетчики автоматически подадут сведения о потребляемых ресурсах управляющую компанию и в личный кабинет владельца, с помощью технологии можно всегда быть в курсе того, что происходит в квартире. Кроме того, на экране телефона можно прочитать протокол собрания собственников и проголосовать онлайн. Среди «умных» решений – IP-домофония с интерактивным экраном в каждой квартире, датчики защиты от протечек и дыма со встроенной тревожной кнопкой, видеодомофоны и системы контроля доступа.
Ввод в эксплуатацию жилого комплекса Promenade запланирован на 4-й квартал 2021 года.
Застройщик ООО «Юнит»
Проектная декларация по ссылке
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