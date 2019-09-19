В «Петровском Квартале на воде» будет смотровая терраса с видом на Малую Неву

Компания Setl Group завершает строительство премиального жилого комплекса на Петровском острове. Сейчас в клубном квартале проводят финальные работы по облицовке вентилируемого фасада экологичными терракотовыми панелями, устанавливают витражное остекление, заканчивают дизайнерскую отделку общественных холлов, начали благоустраивать закрытую территорию, где будут аллеи, сквер, крытый променад и смотровая терраса на берегу Малой Невы. В эксплуатацию комплекс планируют сдать в IV квартале этого года.