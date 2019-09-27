Дачный тренд на Черной речке: от первого спа-курорта до многофункционального микрорайона

Вот уже четвертое столетие набережная Черной речки остается на пике моды и пользуется особой популярностью у буржуазной богемы Петербурга. Сегодня на месте петровских дач, знаменитой строгановской усадьбы и первого в России спа-курорта компания ЦДС возводит комплекс «Черная речка». Променады для вечерних прогулок, зоны отдыха для взрослых и детей, уютные кофейни и рестораны – разбираемся, какие исторические традиции вдохновили создателей целого микрорайона.

Петровские усадьбы Черных речек в петровском Петербурге было много, но только правый приток Большой Невки сохранил свое название и дал имя целому району. Обустраивать острова и речные берега Петр I начал сразу после основания города. Так, сестра императора Наталья Алексеевна, которой принадлежал Крестовский остров, не только владела здесь особняком, но и планировала устройство парка. Царь жаловал участки подвижникам – среди первых владельцев усадеб между Большой Невкой и Черной речкой был генерал-губернатор Санкт-Петербурга Александр Меншиков, генерал-фельдмаршал Федор Головин и другие графы. Традицию выезжать летом на дачи Петр I и его вельможи позаимствовали за границей.

Строгановская дача С середины XVIII века на набережной расположилась роскошная дача барона Сергея Строганова, известная на весь Петербург пышными праздниками и балами. Гости приплывали на лодках, обедали на террасе под музыкальное сопровождение, гуляли по саду, а вечером любовались огнями фейерверка. В саду хранились произведения искусства: две большие статуи Геркулеса и Флоры Фарнезских, два сфинкса, два больших кентавра и фигура Нептуна – композиция олицетворяла Одиссею. По воскресеньям на площадке около грота играл бальный оркестр, а прямо в парке устроили библиотеку. На даче проходили государственные приемы, устраивали лодочные гонки.

Спа-курорт В начале XIX века дачный отдых на Черной речке становится модной традицией – отсюда было недалеко и до города, и до императорских дворцов на островах, и до Летнего театра. На одной из Каменноостровских дач два сезона жил с семьей Александр Пушкин. Здесь часто гостили Жуковский, Вяземский, Плетнев, Одоевский. В 1834 году для дачников открылось «заведение искусственных минеральных вод», где можно было принимать лечебные ванны и пить воды с целебными свойствами. Позже за вход в общественное пространство стали брать плату: на водах организовали целый увеселительный сад с прудами, аллеями «сюрпризов и грез», давали балы, устраивали концерты, фейерверки, китайские иллюминации, запускали воздушные шары и даже вручали подарки по праздникам. Позднее здесь открыли театр в мавританском стиле, где до разрушительного пожара разыгрывали фривольные представления.