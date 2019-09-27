Дачный тренд на Черной речке: от первого спа-курорта до многофункционального микрорайона
Вот уже четвертое столетие набережная Черной речки остается на пике моды и пользуется особой популярностью у буржуазной богемы Петербурга. Сегодня на месте петровских дач, знаменитой строгановской усадьбы и первого в России спа-курорта компания ЦДС возводит комплекс «Черная речка». Променады для вечерних прогулок, зоны отдыха для взрослых и детей, уютные кофейни и рестораны – разбираемся, какие исторические традиции вдохновили создателей целого микрорайона.
Петровские усадьбы
Черных речек в петровском Петербурге было много, но только правый приток Большой Невки сохранил свое название и дал имя целому району. Обустраивать острова и речные берега Петр I начал сразу после основания города. Так, сестра императора Наталья Алексеевна, которой принадлежал Крестовский остров, не только владела здесь особняком, но и планировала устройство парка. Царь жаловал участки подвижникам – среди первых владельцев усадеб между Большой Невкой и Черной речкой был генерал-губернатор Санкт-Петербурга Александр Меншиков, генерал-фельдмаршал Федор Головин и другие графы. Традицию выезжать летом на дачи Петр I и его вельможи позаимствовали за границей.
Строгановская дача
С середины XVIII века на набережной расположилась роскошная дача барона Сергея Строганова, известная на весь Петербург пышными праздниками и балами. Гости приплывали на лодках, обедали на террасе под музыкальное сопровождение, гуляли по саду, а вечером любовались огнями фейерверка. В саду хранились произведения искусства: две большие статуи Геркулеса и Флоры Фарнезских, два сфинкса, два больших кентавра и фигура Нептуна – композиция олицетворяла Одиссею. По воскресеньям на площадке около грота играл бальный оркестр, а прямо в парке устроили библиотеку. На даче проходили государственные приемы, устраивали лодочные гонки.
Спа-курорт
В начале XIX века дачный отдых на Черной речке становится модной традицией – отсюда было недалеко и до города, и до императорских дворцов на островах, и до Летнего театра. На одной из Каменноостровских дач два сезона жил с семьей Александр Пушкин. Здесь часто гостили Жуковский, Вяземский, Плетнев, Одоевский. В 1834 году для дачников открылось «заведение искусственных минеральных вод», где можно было принимать лечебные ванны и пить воды с целебными свойствами. Позже за вход в общественное пространство стали брать плату: на водах организовали целый увеселительный сад с прудами, аллеями «сюрпризов и грез», давали балы, устраивали концерты, фейерверки, китайские иллюминации, запускали воздушные шары и даже вручали подарки по праздникам. Позднее здесь открыли театр в мавританском стиле, где до разрушительного пожара разыгрывали фривольные представления.
Возрождение традиций
Повторить успех места до сих пор не удавалось никому. Вдохновившись традициями прошлого, команда группы ЦДС создает на Выборгской набережной новый европейский микрорайон для богемных буржуа XXI века. На территории с закрытыми дворами и удобной проездной аллеей запланированы променад для вечерних прогулок, теневые навесы, амфитеатр, воркаут и разноуровневое освещение. Злаковые культуры и дикие травы, посаженные вдоль корпусов, создадут впечатление постоянно цветущего поля. На первых этажах откроются кофейни, рестораны и магазины. Продуманные планировки разработаны с учетом индивидуальных потребностей: просторные кухни-гостиные, ванные комнаты с окном, постирочные, гардеробные и террасы. Для ценителей – все тот же вид на набережную, правда, вместо строгановских фейерверков ночное небо теперь подсвечивают огни телебашни.
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