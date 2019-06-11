Почему миллениалы выбирают дома бизнес-класса?

Если раньше такую недвижимость покупали состоявшиеся люди от 40 лет и старше, то сегодня удобное расположение, район с историей и инфраструктурой, индивидуальный проект и клубную атмосферу все чаще выбирают «миллениалы», которым сейчас от 28 до 38 лет. На что обращают внимание покупатели и как под новые требования адаптируются девелоперы, разбираемся на примере жилого комплекса Nobelius от группы компаний «ПСК».

Расположение Новый проект бизнес-класса возводится в районе Нобелевского городка на Выборгской стороне, между Лесным и Большим Сампсониевским проспектами. Раньше на этой территории строили жилье для служащих завода «Людвиг Нобель» (позднее - «Русский дизель»). В аутентичном квартале полностью сохранилась архитектура конца XIX и начала XX веков, при этом близость крупных городских магистралей и мостов позволят быстро и легко добраться до центра. В 10-ти минутах пешком – станции метро «Выборгская» и «Площадь Ленина». До центральных районов можно доехать через Гренадерский мост.

Инфраструктура Среди требований молодой аудитории к жилью – наличие в районе хороших школ и заведений дополнительного образования и спорта. Напротив ЖК Nobelius — одна из старейших гимназий города – № 107. В 15-ти минутах — более 5-ти детских садов, 6 разнопрофильных медицинских центров, аптеки, магазины шаговой доступности, ТЦ «Сампсониевский». Для неспешных прогулок подойдут Выборгский сад, Сампсониевский парк и Ботанический сад Петра Великого, где регулярно проходят праздники, фестивали и экскурсии. В 300-х метрах от комплекса протекает Большая Невка, а в 10-ти минутах от дома находится Петроградская набережная и пристань, откуда можно отправиться на водную прогулку на катере.

Клубная атмосфера Каждый дом бизнес-класса — это отдельная внутренняя атмосфера, которую ценят покупатели всех возрастов. Nobelius — 10‐ти этажный двухсекционный дом бизнес-класса с коммерческими помещениями на первом этаже и двухуровневым паркингом с лифтом для 55 автомобилей. В доме запланировано всего 86 квартир, а во внутреннем дворе предусмотрен сквер с ландшафтным озеленением, детской площадкой и зонами отдыха.

Архитектура и дизайн Недвижимость бизнес-класса отличает индивидуальный подход к внешнему облику и интерьерам дома. Комплекс Nobelius гармонично вписывается в окружающую застройку: фасады облицованы клинкерным кирпичом, а первые два этажа - натуральным камнем. Полы в общественных зонах отделаны английской плиткой с историческим рисунком в натуральных оттенках, в местах для отдыха установят камины, а в холлах - двери с деревянной отделкой и кнокерами. Такой молоток, характерный для дорогой недвижимости XIX века, был на входе в квартиру Шерлока Холмса на Бейкер-Стрит.