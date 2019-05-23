В жилом комплексе «ЗимаЛето» появилось граффити о современном городе

Я художник, который постоянно находится в поиске новых форматов для моей авторской графики. В своем стиле я расписываю в интерьере стены и мебель для офисов, делаю татуировки, печатаю и продаю стикеры и футболки, выставляю крупноформатные картины. Для моего нового эксперимента я искала уличную стену, чтобы по-новому выразить себя. С этим предложением я и обратилась к моим соседям. Многие меня очень поддерживали, за что я им благодарна! Мне также было интересно слышать критику, я старалась давать конструктивные ответы на нее. Надеюсь, что своим творчеством мне удалось вдохновить всех на продолжение благоустройства двора