В жилом комплексе «ЗимаЛето» появилось граффити о современном городе
Во дворе комплекса «ЗимаЛето» на проспекте Энергетиков появилось два граффити, которые нарисовала жительница нового квартала Ксения Ksana.pro. Первое называется «Время»: оно посвящено современной городской архитектуре, а второе – «Коммуникация» – говорит о поисках компромиссов между соседями, которые могли бы улучшить окружающую среду. На одном рисунке изображены новостройки, на другом – голуби, бумажные самолетики и пневмопочта. Оба эскиза выбирали сами жители ЖК.
Ксения
Я художник, который постоянно находится в поиске новых форматов для моей авторской графики. В своем стиле я расписываю в интерьере стены и мебель для офисов, делаю татуировки, печатаю и продаю стикеры и футболки, выставляю крупноформатные картины. Для моего нового эксперимента я искала уличную стену, чтобы по-новому выразить себя. С этим предложением я и обратилась к моим соседям. Многие меня очень поддерживали, за что я им благодарна! Мне также было интересно слышать критику, я старалась давать конструктивные ответы на нее. Надеюсь, что своим творчеством мне удалось вдохновить всех на продолжение благоустройства двора
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