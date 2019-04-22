Ар-деко, закрытый двор-курдонер с фонтаном и малоэтажность – как должен выглядеть клубный дом

На границе исторического и современного района Васильевского острова холдинг AAG строит жилой комплекс «Маленькая Франция»: архитектура в стиле ар-деко, высота в пять-семь этажей, закрытый двор, паркинг, транспортная доступность и камерность – все согласно принципам комфортной буржуазной жизни.

Архитектура Задумывая архитектурный облик здания, авторы проекта видели его как сочетание образа исторической застройки Петербурга и современных трендов, поэтому в нем нашлось место и фризам,и пилястрам. Выверенные линии фасадов и строгий декор формируют ансамбль в духе ар-деко, поэтому комплекс назван в честь Франции, страны, где родился амбициозный стиль нового времени. Жилые секции высотой в пять-семь этажей, обращенные в сторону улицы, образуют парадный двор-курдонер с высокими красными кленами, широкой аллеей и фонтаном. Благодаря такому решению внутреннее пространство наполняется воздухом и объемом, сохраняя приватность.



Дизайн интерьера: Galerie 46

Камерная обстановка Для большего комфорта жильцов стоянка транспорта во дворе запрещена – вместо парковки на территории появятся зоны отдыха и детские площадки, будут высажены туи и альпийские травы. Для автомобилей жильцов предусмотрен вместительный подземный паркинг с числом машиномест, превышающим количество квартир в полтора раза. Для того, чтобы попасть домой, выходить на улицу не нужно – с этажей лифт спускается прямо на парковку. Парадная входная группа организована по принципу лобби-зоны в отеле. Жильцов и их гостей встречает профессиональный консьерж, совмещающий функции секретаря и личного помощника. В случае необходимости он закажет билеты в театр или на концерт, заберет вещи в химчистку, организует доставку свежих круассанов из соседней кондитерской. Помимо стойки ресепшн, на первом этаже расположены помещения для досуга жильцов: переговорная, кинозал и wellness-центр.

Дизайн интерьера: Galerie 46

Квартиры

Клубный формат предполагает камерность. В доме всего 145 квартир, площадью до 247 квадратных метров. Везде предусмотрены большие кухни-гостиные и функциональные зоны: например, гардеробные и просторные санузлы. В отдельных случаях есть и кладовые, и мастер-спальни, и спа-зоны, где можно установить джакузи или сауну. Кроме этого, в доме запроектированы панорамные окна, кованые решетки и французские балконы. На последних этажах задуманы пентхаусы с каминами, видовыми террасами и собственным лифтом.

Дизайн интерьера: Galerie 46

Двухуровневое жилье Создатели проекта «Маленькая Франция» решили в городе сделать и двухуровневое жилье площадью от 140 до 250 квадратных метров с собственными участками – в комплексе оно занимает первые этажи и носит название сити-хаусов. Попасть в них можно как через собственный вход на территории охраняемого двора, так и через паркинг, из которого ведет лестница прямо в квартиру. Кроме того, в паркинге за владельцами каждой такой позиции закреплены выделенные парковочные места и кладовая, в которой можно обустроить зону хранения или винный погреб. Внутреннее пространство четко разделено на общие и приватные зоны. Первый уровень предполагает просторные гостиные с семиметровыми потолками, панорамными окнами и каминами. Мастер-спальни, гостевые и детские комнаты вынесены на второй уровень.