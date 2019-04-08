Как Euroinvest Development развивает новый формат жилья - iD-кварталы?

Директор по маркетингу и PR компании Елена Бурилова вместе с командой поддерживает концепцию «умной» недвижимости, а пока встречает будущих жителей в стенах iD Club, где выступают и психологи, и театроведы, и художники.

Это в первую очередь добрососедское сообщество, которое складывается вокруг наших проектов еще до передачи ключей. Идея такого подхода появилась еще на этапе рождения застройщика Euroinvest Development, когда жилые комплексы только задумывались сначала в Мурино, а потом и в Кудрово. В какой-то момент мы поняли, что люди, заезжая в дом, хотят завести дружеские связи, знать, кто на каком этаже живет, что за среда складывается в принципе. После такого анализа наша команда и придумала включить в проект создание некоего «третьего места» для соседей, но функционировать оно начало уже сейчас в формате iD Club.

Если дома еще строятся, где встречаются будущие жильцы?

В основном в офисе Euroinvest Development. У нас есть лекторий и большие пространства, мы встречаем гостей, делаем велкам, знакомимся. Причем мы не приглашаем никогда кейтеринг: кофе и игристое сервируют наши менеджеры, люди, с которыми многие уже знакомы, — нам важно создать приятную неформальную обстановку. Прошлым летом и осенью устраивали выездные встречи: экскурсию по Петербургу проводил Павел Перец, по улице Рубинштейна ходили вместе с Pop-up театром Семена Александровского, ездили на закрытое знакомство в Музей художественной керамики в Петропавловскую крепость. Я очень радуюсь, когда вижу, что наши будущие соседи знакомятся, а потом после лекции или встречи идут куда-то вместе пить кофе. Мне кажется, мы идем по правильному пути, ведь основа человеческого счастья — общение.

Как только дома будут сданы, iD Club не перестанет существовать?

Ни в коем случае: он просто «переедет» в стены самих комплексов. В каждом доме будут большие опенспейсы, которые рассчитаны и на лекции, и на коворкинг, и на детей. Что касается последнего, сейчас у многих квартиры не очень большие и позвать гостей домой — это целая история, а в iD Murino и iD Kudrovo встречаться мамам с малышами можно будет в специальных зонах. А еще в Мурино запроектирована даже лаундж-зона на крыше с лежаками и скамейками — тоже определенный «митинг-пойнт» для того, чтобы выпить вина, почитать книгу или позагорать.