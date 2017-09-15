Рейтинг: 10 самых дорогих квартир на вторичном рынке Петербурга

Стоимость: 300 млн рублей

Место: Итальянская улица

Площадь: 389 кв. м

Восьмую строчку занимает квартира в клубном доме в самом сердце города. Объект расположен на последнем этаже, имеет панорамное остекление с видами на исторический центр Петербурга, а также две открытые террасы по 60 квадратных метров каждая. В квартире выполнена довольно «скромная» для такой стоимости отделка в современном стиле, также есть сауна и действующий камин.