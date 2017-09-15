Рейтинг: 10 самых дорогих квартир на вторичном рынке Петербурга

Аналитики агентства недвижимости составили рейтинг самых дорогих петербургских квартир на вторичном рынке. Показываем, как выглядит жилье стоимостью от 270 до 720 миллионов рублей.

10 место

Стоимость: 270 млн рублей

Место: ЖК «Венеция», Депутатская улица

Площадь: 240 кв. м 

Квартира на последнем этаже элитного жилого комплекса. Покупателю объект будет передан с полной отделкой в классическом стиле с использованием дорогих натуральных материалов. Кроме того, в стоимость включены два места в подземном паркинге.

9 место

Стоимость: 295 млн рублей

Место: ЖК Hovard Palace, Набережная

Площадь: 363,8 кв. м

На девятой позиции расположился пентхаус в новом клубном доме в центре города. В квартире оборудованы три спальни с отдельными санузлами, кабинет, гостиная и кухня-столовая, а по периметру располагается открытая терраса. Отделка выполнена в стиле современной классики.

8 место

Стоимость: 300 млн рублей

Место: Итальянская улица

Площадь: 389 кв. м

Восьмую строчку занимает квартира в клубном доме в самом сердце города. Объект расположен на последнем этаже, имеет панорамное остекление с видами на исторический центр Петербурга, а также две открытые террасы по 60 квадратных метров каждая. В квартире выполнена довольно «скромная» для такой стоимости отделка в современном стиле, также есть сауна и действующий камин.

7 место

Стоимость: 390 млн рублей

Место: ЖК «Пятый элемент», Южная дорога

Площадь: 462 кв. м

На позиции выше расположилась двухуровневая квартира. Новому владельцу достанется дизайнерский ремонт в современном стиле, а также завораживающие виды (в том числе с собственной террасы) на Южный пруд и окружающий его лес.

6 место

Стоимость: 395 млн рублей

Место: ЖК Hovard Palace, Набережная реки Фонтанки

Площадь: 606,6 кв. м

Шестое место занял еще один пентхаус на Набережной реки Фонтанки. В пространстве квартиры расположились 4 спальни с санузлами и гардеробными, гостиная, кабинет, хозяйственный блок с прачечной и комнатой горничной, а также терраса с видами на город.

5 место

Стоимость: 400 млн рублей

Место: Итальянская улица

Площадь: 600 кв. м

Лот находится на третьем этаже и занимает его полностью. В площадь квартиры входит огромная терраса, выходящая в Старо-Манежный сад.

4 место

Стоимость: 450 млн рублей

Место: ЖК «Морской, 33», Морской проспект

Площадь: 470 кв. м

Лот, занимающий целый этаж жилого комплекса «Морской, 33», с просторной террасой, дорогой отделкой в современном стиле, полностью оборудован мебелью и техникой. Кроме того, в стоимость входят три
машиноместа в подземном паркинге.

3 место

Стоимость: 479 млн рублей

Место: ЖК «Пятый элемент», Южная дорога

Площадь: 460 кв. м

«Бронза» у квартиры, которая годом ранее занимала второе место данного рейтинга. За это время она несколько потеряла в цене и сегодня обойдется покупателю дешевле. Квартира с дорогой дизайнерской отделкой в стиле ар-деко, оборудована дорогой техникой и мебелью от лучших мировых производителей.

2 место

Стоимость: 490 млн рублей

Место: Улица Кораблестроителей

Площадь: 998 кв. м.

Второе место занимает самый большой лот данного рейтинга – трехуровневый пентхаус, который расположен на высоте около 100 метров над землей, а из его окон и с террас открываются виды на Финский залив. Квартира полностью приспособлена для автономного функционирования: есть свой тепловой пункт, электростанция, резервуары для воды емкостью несколько тонн, а также собственный лифт в подземный паркинг на 6 мест.

1 место

Стоимость: 720 млн рублей

Место: Мичуринская улица

Площадь: 415 кв. м

На верхней строчке рейтинга самых дорогих квартир на вторичном рынке сохранил за собой прошлогодний лидер, однако в этом году он потерял в цене более чем 100 миллионов рублей. Покупателю, готовому заплатить 720 миллионов рублей, перейдет в собственность двухуровневый пентхаус с дорогой отделкой и видами на акваторию Невы. 
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  • Автор: andrey
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