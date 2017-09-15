Аналитики агентства недвижимости составили рейтинг самых дорогих петербургских квартир на вторичном рынке. Показываем, как выглядит жилье стоимостью от 270 до 720 миллионов рублей.
Рейтинг: 10 самых дорогих квартир на вторичном рынке Петербурга
10 место
Стоимость: 270 млн рублей
Место: ЖК «Венеция», Депутатская улица
Площадь: 240 кв. мКвартира на последнем этаже элитного жилого комплекса. Покупателю объект будет передан с полной отделкой в классическом стиле с использованием дорогих натуральных материалов. Кроме того, в стоимость включены два места в подземном паркинге.
9 место
Стоимость: 295 млн рублей
Место: ЖК Hovard Palace, Набережная
Площадь: 363,8 кв. м
На девятой позиции расположился пентхаус в новом клубном доме в центре города. В квартире оборудованы три спальни с отдельными санузлами, кабинет, гостиная и кухня-столовая, а по периметру располагается открытая терраса. Отделка выполнена в стиле современной классики.
8 место
Стоимость: 300 млн рублей
Место: Итальянская улица
Площадь: 389 кв. м
Восьмую строчку занимает квартира в клубном доме в самом сердце города. Объект расположен на последнем этаже, имеет панорамное остекление с видами на исторический центр Петербурга, а также две открытые террасы по 60 квадратных метров каждая. В квартире выполнена довольно «скромная» для такой стоимости отделка в современном стиле, также есть сауна и действующий камин.
7 место
Стоимость: 390 млн рублей
Место: ЖК «Пятый элемент», Южная дорога
Площадь: 462 кв. мНа позиции выше расположилась двухуровневая квартира. Новому владельцу достанется дизайнерский ремонт в современном стиле, а также завораживающие виды (в том числе с собственной террасы) на Южный пруд и окружающий его лес.
6 место
Стоимость: 395 млн рублей
Место: ЖК Hovard Palace, Набережная реки Фонтанки
Площадь: 606,6 кв. м
Шестое место занял еще один пентхаус на Набережной реки Фонтанки. В пространстве квартиры расположились 4 спальни с санузлами и гардеробными, гостиная, кабинет, хозяйственный блок с прачечной и комнатой горничной, а также терраса с видами на город.
5 место
Стоимость: 400 млн рублей
Место: Итальянская улица
Площадь: 600 кв. м
Лот находится на третьем этаже и занимает его полностью. В площадь квартиры входит огромная терраса, выходящая в Старо-Манежный сад.
4 место
Стоимость: 450 млн рублей
Место: ЖК «Морской, 33», Морской проспект
Площадь: 470 кв. м
Лот, занимающий целый этаж жилого комплекса «Морской, 33», с просторной террасой, дорогой отделкой в современном стиле, полностью оборудован мебелью и техникой. Кроме того, в стоимость входят три
машиноместа в подземном паркинге.
3 место
Стоимость: 479 млн рублей
Место: ЖК «Пятый элемент», Южная дорога
Площадь: 460 кв. м«Бронза» у квартиры, которая годом ранее занимала второе место данного рейтинга. За это время она несколько потеряла в цене и сегодня обойдется покупателю дешевле. Квартира с дорогой дизайнерской отделкой в стиле ар-деко, оборудована дорогой техникой и мебелью от лучших мировых производителей.
2 место
Стоимость: 490 млн рублей
Место: Улица Кораблестроителей
Площадь: 998 кв. м.Второе место занимает самый большой лот данного рейтинга – трехуровневый пентхаус, который расположен на высоте около 100 метров над землей, а из его окон и с террас открываются виды на Финский залив. Квартира полностью приспособлена для автономного функционирования: есть свой тепловой пункт, электростанция, резервуары для воды емкостью несколько тонн, а также собственный лифт в подземный паркинг на 6 мест.
1 место
Стоимость: 720 млн рублей
Место: Мичуринская улица
Площадь: 415 кв. мНа верхней строчке рейтинга самых дорогих квартир на вторичном рынке сохранил за собой прошлогодний лидер, однако в этом году он потерял в цене более чем 100 миллионов рублей. Покупателю, готовому заплатить 720 миллионов рублей, перейдет в собственность двухуровневый пентхаус с дорогой отделкой и видами на акваторию Невы.
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