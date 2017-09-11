Для человека лет двадцати или молодой семьи словосочетание «своя квартира» звучит как мантра, ведь слушать музыку, смотреть кино и принимать друзей на своей территории мечтается приблизительно после первого выхода из детского манежа. И вот когда наступает момент поиска квартиры, начинаются скрупулезные подсчеты метров, которые можно себе позволить. Студия удачной планировки в этом случае — прекрасный выход из положения: ее площадь благодаря отсутствию привычного коридора окажется меньше примерно на 10 кв. м, что неизбежно влияет на итоговую стоимость: такое жилье обычно дешевле классической «однушки» примерно на треть.

Молодые люди в течение всего дня или пропадают в институте на лекциях, или работают с утра до вечера, а домой в основном приезжают только переночевать, чтобы утром, позавтракав, снова отправиться по неотложным делам. Поэтому естественно, что при таком активном образе жизни не стоит переплачивать за ненужные метры, которые все равно не будут рационально и эффективно использоваться. Двадцатиметровая студия от ЮИТ в комплексе «Новоорловский», строящемся по проекту именитого испанского архитектора Рикардо Бофилла, способна достойно ответить на все запросы современного молодого человека, при этом не сшибая его с ног ценой.