Студия — как глоток воздуха в поисках первого жилья: умеренная цена и собственная недвижимость, хотя и небольшой площади. На примере комплекса «Новоорловский» от ЮИТ по проекту испанца Рикардо Бофилла рассказываем, как в таких квартирах сделать спальню, прихожую и кухню.
5 способов обустроить квартиру-студию
Для человека лет двадцати или молодой семьи словосочетание «своя квартира» звучит как мантра, ведь слушать музыку, смотреть кино и принимать друзей на своей территории мечтается приблизительно после первого выхода из детского манежа. И вот когда наступает момент поиска квартиры, начинаются скрупулезные подсчеты метров, которые можно себе позволить. Студия удачной планировки в этом случае — прекрасный выход из положения: ее площадь благодаря отсутствию привычного коридора окажется меньше примерно на 10 кв. м, что неизбежно влияет на итоговую стоимость: такое жилье обычно дешевле классической «однушки» примерно на треть.
Молодые люди в течение всего дня или пропадают в институте на лекциях, или работают с утра до вечера, а домой в основном приезжают только переночевать, чтобы утром, позавтракав, снова отправиться по неотложным делам. Поэтому естественно, что при таком активном образе жизни не стоит переплачивать за ненужные метры, которые все равно не будут рационально и эффективно использоваться. Двадцатиметровая студия от ЮИТ в комплексе «Новоорловский», строящемся по проекту именитого испанского архитектора Рикардо Бофилла, способна достойно ответить на все запросы современного молодого человека, при этом не сшибая его с ног ценой.
Комфорт в студии во многом зависит от удачной планировки: хочется, чтобы можно было удобно разместить всю необходимую мебель, а еще устраивать гастрономические вечеринки и домашний просмотр артхаусного кино. В комплексе «Новоорловский» архитекторы ЮИТ подумали и об этих мелочах: квартиры построены таким образом, чтобы будущие жильцы без проблем разместили в них всю необходимую мебель, включая кухню, бытовую технику, а по выходным могли принимать гостей. Сэкономленные при покупке компактной студии вместо типовой «однушки» деньги окажутся не лишними: в крупных сетевых магазинах для дома предлагают не только разные варианты оптимального обустройства, но и услуги дизайнеров, владеющих секретными способами, как правильно организовать даже самое небольшое пространство.
|
Екатерина Гуртовая директор по маркетингу и продажам компании «ЮИТ Санкт-Петербург»
Наша компания предлагает до 20 сентября приобрести квартиры-студии в жилых комплексах комфорт-класса «Новоорловский» на севере Петербурга и Inkeri в исторической части города Пушкина на особых условиях. Будущие жильцы, оплачивая полную стоимость квартиры или оформляя ипотеку, получат скидку 20% на собственность в комплексе «Новоорловский» и 15% — в Inkeri. Тем, кто хочет сделать финскую отделку под ключ, и там, и там подарят скидку 70%. Стоимость студий в первом проекте стартует от 2,1 млн рублей, во втором — от 2, 4 млн. Специальное предложение позволяет также до 20 сентября оформить ипотеку: в комплексе «Новоорловский» первый взнос составит 350 тыс. рублей, а ежемесячный платеж — 15 900 руб., в Inkeri — 450 тыс. рублей и 17 900 рублей соответственно.».
Относительно невысокие затраты на ремонт и последующие низкие коммунальные платежи делают студию очень выгодным вложением. Но кроме этого, такая квартира — это удобно и функционально. Во-первых, ее удобно убирать, во‑вторых, небольшое жилье легче обустроить с учетом собственных желаний, предпочтений и привычек: пространства площадью 20 кв. м, которое предлагает ЖК «Новоорловский», оказывается достаточно, чтобы разместить в нем все необходимое для комфортного проживания.
В прихожей площадью около 4 кв. м отлично помещаются глубокий трехстворчатый шкаф для одежды, компактная тумбочка и полки на стене. В комнате же можно совместить зону кухни и спальни-гостиной: в одной части ставится кухня из трех модулей — с мойкой, варочной поверхностью и духовым шкафом, — холодильник, кухонный стол и два-три стула. Вторая же часть пространства позволяет поставить диван-кровать, тумбу под телевизор и навесные шкафы, а в центре комнаты — журнальный стол и кресло.В помещение санузла — также площадью почти 4 кв. м — идеально вписываются стиральная машина, душевая кабина, унитаз и раковина, но при этом остается ощущение простора, необходимого для комфорта.
Про балкон тоже не стоит забывать: уют на нем создадут деревянный стол в «дачном» стиле с двумя стульями, компактный стеллаж и цветы. В павильоне продаж комплекса «Новоорловский» открыт шоу-рум такой квартиры в натуральную величину с полной отделкой, где можно увидеть планировочные решения. Кстати, деньги, которые освободятся после покупки студии вместо «однушки», можно потратить на покупку автомобиля, паркинга или на незапланированное путешествие.
Комментарии (2)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.