Минздрав предложил изменить «идеологию медпомощи» для увеличения продолжительности жизни

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова предложила изменить «идеологию медицинской помощи» для того, чтобы продолжительность жизни в стране увеличилась. По ее подсчетам, с помощью преобразований уже через 12 лет средняя продолжительность жизни россиян достигнет 80 лет. Об этом она сообщила в собственной колонке для РИА «Новости».

Скворцова напомнила о том, что за последние 15 лет продолжительность жизни в России стала выше — она составила 73 года и выросла на восемь лет. Однако министр считает, что это не предел. «В ближайшие 12 лет Россия может войти в клуб стран 80+. Что для этого нужно? Прежде всего, изменить идеологию и логистику организации медицинской помощи. Наполнить ее современным содержанием. Речь идет не только об обновлении инфраструктуры, переоснащении или строительстве новых объектов», — считает глава Минздрава.

Способ достижения прост — это различные программы профилактики заболеваний. Сообщается, что вклад регулярных скринингов здоровья, коррекции факторов риска, вакцинации, диспансерного наблюдения за пациентами с хроническими заболеваниями в сохранение здоровья и продление жизни человека составляет не менее 60%, а в структуре затрат на здравоохранение на все это приходится не более 12%. Также планируется создание новой системы управления медпомощью — это программы «Здоровое село», «Здоровый район», корпоративные программы здоровья, расширение амбулаторно-поликлинической сети в малонаселенных регионах, а также развитие и улучшение медицинского образования в стране.

«Перед нами стоит комплексная задача — равномерно увеличить продолжительность каждого из периодов жизни: и детства, и юности, и активной зрелости, и, соответственно, уже старших возрастных категорий. Результатом комплексных мер по укреплению общественного здоровья в ближайшие пять лет должно стать снижение смертности трудоспособных мужчин в возрасте 16-59 лет с 709 до 530 человек на 100 тысяч населения и снижение женской смертности в возрасте 16-54 лет с 207 до 188 человек на 100 тысяч населения», — пояснила Скворцова.