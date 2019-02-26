Роспотребнадзор: грипп уходит из Петербурга

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге снизилась до неэпидемического уровня. С сегодняшнего дня в Петербурге отменили все ограничительные меры из-за эпидемии, которые Роспотребнадзор ввел в середине февраля.

Как пишет «Доктор Питер», число госпитализаций горожан с симптомами гриппа и ОРВИ в Боткинскую больницу постепенно снижается уже третью неделю. Между тем, заболеваемость школьников 7-14 лет на прошлой неделе превышала недельный эпидпорог на 11,2%. Пока на недельный карантин закрыты 44 класса в 26 школах и 46 групп в 36 детских садах — он объявляется, когда в детском коллективе болеют более 20% детей.

Несмотря на снижение заболеваемости эпидемиологи советуют петербуржцам поберечься и одеваться по погоде — возможна вторая «весенняя» волна гриппа.