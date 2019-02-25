Петербургские поликлиники начнут работать вечером и по выходным

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов сегодня поручил организовать работу городских поликлиник вечером и на выходных. Поручение было озвучено на заседании малого правительства, сообщает интернет-газета «Доктор Питер».

По словам главы города, это необходимо для повышения доступности медицинской помощи и позволит большему числу работающих петербуржцев проходить диспансеризацию. Попасть на прием к врачу днем в будний день работающим бывает сложно. Беглов добавил, что дополнительная занятость медицинских сотрудников в выходные должна быть обязательно оплачена.

Когда именно будет исполнено поручение, а поликлиники перейдут на удобный режим работы, пока не сообщается.