Авторы книги «Утренние ритуалы. Как успешные люди начинают свой день» опросили лидеров бизнеса и профессиональных спортсменов о том, как они проводят первый час после пробуждения. Публикуем сводный список самых распространенных советов.

Экспериментируйте со временем пробуждения Просыпаться утром в последнюю минуту, практически не имея в запасе времени, — вполне эффективная стратегия, если ваша единственная цель — избежать увольнения или исключения из университета. Но если вы хотите добавить время для вдохновляющих утренних ритуалов, вам, очевидно, придется поэкспериментировать с более ранним пробуждением. Попробуйте прямо с завтрашнего дня вставать на пять минут раньше обычного. Если вы обычно просыпаетесь в семь утра, установите будильник на без пяти семь и вставайте в это новое для вас время всю рабочую неделю (и в выходные, если хотите). Это может показаться не слишком быстрым подходом, однако небольшие изменения вроде этого существенно облегчают задачу выработки новой привычки. Привыкнув вставать на пять минут раньше в течение одной недели, добавьте еще пять минут и начните вставать на десять минут раньше в течение следующей. В какой-то момент найдете для себя наиболее подходящее время. Но имейте в виду: вы не должны вставать слишком рано, иначе захотите спать посреди дня.

Заведите собаку (серьезно) Если вам трудно просыпаться по утрам, знайте, существует сразу два решения, которые со временем гарантированно помогут вам в этом: 1) родить ребенка; 2) завести собаку. Мы полностью за первый вариант, но все зависит от вашей жизненной ситуации. К тому же далее целая глава посвящена утренним ритуалам для родителей. Так что сейчас поговорим о собаке. Как отлично сказал арт-директор Дэвид Мур, «очень трудно проспать, если у тебя две собаки, которые безумно тебя любят». Если у вас когда-либо была собака, вы знаете, о чем мы говорим. Собака не позволит вам опять заснуть и пропустить утреннюю прогулку. Вы все, что у нее есть, и она не успокоится, пока вы не встанете, чтобы насладиться утром вместе с ней.

Всегда заправляйте постель Заправлять постель по утрам — одна из самых простых мер, которые вы можете принять, чтобы утром разбудить свой разум и подготовиться к предстоящему дню. А еще это немудреное действие существенно снижает шансы на то, что вы опять залезете под одеяло. Социальный работник Хайди Систар отмечает: «Когда моя постель заправлена, я чувствую, что мой мир чист и упорядочен, и могу сосредоточиться на работе». Возможно, в вашем случае это вызовет такие же эмоции. Это, кстати, одна из причин, по которой военные настаивают на том, чтобы солдаты каждое утро заправляли свои постели — это повышает их дисциплинированность и помогает с первых минут воспринимать предстоящий день как нечто тщательно спланированное.

Избавьтесь от фонового шума Если после пробуждения вы первым делом «включаетесь» в последние новости, рекомендуем как можно скорее прекратить эту порочную практику. Они действительно держат вас в курсе событий, тем не менее обычно оказывают крайне негативное влияние на все ваше утро. Берите пример с директора Федерального судебного центра в Вашингтоне судьи Джереми Фогеля. Взяв газету и приготовив чашку кофе, он утром погружается в мир тихой классической музыки: «Музыка, которую я обычно слушаю — Бах, Гендель и композиторы эпохи барокко, — почти всегда производит успокаивающий эффект [на мое утро]; кажется, сама структура такой музыки обостряет мое внимание».

Выйдите из дома Отправьтесь на пробежку или велосипедную прогулку, либо просто погуляйте по округе. Если у вас никак не получается полностью проснуться в закрытом помещении, какой смысл в нем оставаться — выйдите на улицу. Вот что сказал по этому поводу атлет-силовик Терри Шнайдер: «Обычно я выхожу из дома уже через 10–15 минут после того, как встал с кровати. Я вовсе не спешу, просто я не вижу смысла задерживаться в помещении дольше. Мне очень нравятся тишина и спокойствие раннего утра, и потому у меня есть мощный стимул встать и выйти на улицу, чтобы почувствовать, что там у меня есть свое место, прежде чем проснется и зашевелится все остальное человечество».

Начинайте утро с благодарности Научный сотрудник Массачусетского технологического института Шака Сенгор рассказывает: «Первым делом [утром] я фокусируюсь на благодарности, точнее говоря, на трех вещах, за которые я благодарен. Я практикую такое выражение благодарности каждый день». Если вы начинаете утро с благодарности, пробуждение дается намного легче, ибо тогда ваш день насыщен смыслом, который выходит далеко за рамки вашего списка намеченных дел. Если вы религиозны, можно произнести молитву. Бывший арт-директор Эрин Лехнер сказал нам: «Я начинаю утро с простой молитвы: “Господи, помоги мне видеть”. И все. Ничего особенного. Но я считаю, что эта молитва обеспечивает меня точно тем объемом перспективы, который мне нужен на протяжении дня — впоследствии я постоянно повторяю про себя эти слова».

Не используйте кнопку повтора сигнала будильника Кнопка повтора сигнала приносит намного больше вреда, чем пользы. Когда вы наконец вылезете из постели, то, скорее всего, будете чувствовать себя хуже, чем если бы встали сразу. По словам писателя Грея Миллера, после нажатия кнопки повтора ты «лежишь в постели, притворяясь, будто спишь — это похоже на то, как двигатель вращается и ревет, а автомобиль не трогается с места».

Или поставьте будильник в другой комнате Если и существует какое-то изменение утренних ритуалов, способное оказать самое заметное влияние на то, как быстро вы просыпаетесь по утрам, то это привычка оставлять будильник не в спальне, а в другой комнате. Если вы, ложась спать, оставляете будильник в другой комнате, одного лишь вылезания из постели, чтобы его отключить, часто бывает достаточно для того, чтобы окончательно вас разбудить и разогнать застоявшуюся за ночь кровь. Как пишет молодой автор Линдси Чэмпион, «какой смысл нажимать на кнопку повтора сигнала и снова ложиться в постель, если ты уже встал и находишься в нескольких метрах от кровати».

Изобретайте свои правила Конечно, в мире найдется немало людей, которые не согласятся с нашими призывами сплотить ряды и решительно выступить против кнопки повтора сигнала будильника. Если вы поступали так всю жизнь и для вас этот прием работает, мы не возражаем, чтобы вы и впредь продолжали в том же духе. Иллюстратор Эли Трир, например, пишет об этой кнопке так: «Я нахожу нечто удивительно могущественное в этом туманном состоянии полусна-полубодрствования. Я часто замечала, что в нем мне в голову приходят решения сложных проблем, над которыми я давно бьюсь, равно как и отличные идеи». Конечно же, сам по себе тот факт, что вы хорошо себя чувствуете, если встаете с кровати только после того, как раз пять нажмете на кнопку повтора сигнала, еще не означает, что вы не оцените повышенного уровня энергии и продуктивности, которые вам может дать отказ от этого подхода. Но если вы, как Эли, действительно черпаете в состоянии полудремы вдохновение, придумайте для себя собственные правила. Если же вы нашли какие-то эффективные методы пробуждения, о которых мы не упоминали, смело используйте их. Мы, например, настоятельно рекомендуем оставлять на ночь гаджеты за стенами спальни, чтобы не было соблазна утром, едва проснувшись, бросаться в водоворот социальных сетей, но некоторые люди, с которыми мы разговаривали в процессе написания книги, имеют на это иной взгляд. Например, главный партнер GV (венчурное подразделение Alphabet Inc.*) М. Зиглер сказал нам: «Я часто думаю, что нужно бы подождать момента, пока полностью проснусь [чтобы проверить свой телефон], но дело в том, что это помогает мне проснуться, так как заставляет мой мозг работать». Какой бы из подходов вы ни выбрали для своих утренних ритуалов, не чувствуйте себя виноватым. Все организованные и дисциплинированные профессионалы, с которыми мы беседовали, немного в этом импровизируют.