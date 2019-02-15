Вместо консилера и тонального крема: на что способен перманентный макияж и почему его уже не нужно бояться?

Перманентный макияж — это теперь про натуральность, дикие пигменты и травматичные способы нанесения ушли в прошлое. Узнали у специалистов-линжеристов, как они рисуют естественные брови и губы, избавляют от синяков под глазами и даже создают длительный эффект BB-крема на лице.

Получить брови мечты Про жуткие фото, которыми пестрит Интернет, линержисты (специалисты по перманенту) просят забыть: они не пользуются черными татуировочными пигментами, а на прорисовку эскиза бровей уходит по полчаса. Наталья Шорохова говорит, что рисует их по собственноручно разработанной технике «сфумато» — она предполагает послойное напыление краски на кожу и размытие всех оттенков. Никаких четких границ и треугольных хвостиков. Татуаж на бровях не вечен, и цвет все равно придется обновлять раз в 1–1,5 года. Кстати, результат зависит от качества кожи — например, прорисовывать тонкие волоски лучше всего на тонкой и сухой. А вот микроблейдинг петербургские профи не жалуют и объясняют, что методика «процарапывания» подходит разве что азиатским девушкам, чья кожа очень плотная и имеет высокий потенциал к регенерации. Наталья Шорохова основатель одноименной студии по перманентному макияжу Техника «сфумато» отсылает к методу Леонардо да Винчи в живописи. Это не маркетинговая уловка, а мой особый стиль нанесения пигмента. Обычно, чтобы сделать максимально мягкие границы бровей, мастера просто слабо насыщают их пигментом. В итоге результат держится максимум полгода. Я хотела сделать так, чтобы, с одной стороны, оттенки и переходы были ненавязчивыми, с другой — цвет держался долго. За годы наблюдений за результатами заживших бровей мы также вывели несколько любимых оттенков, которые дольше всего сохраняют свежий вид и выглядят максимально естественно. Я бы сама никогда не сделала себе перманентный макияж, если бы он был заметен на лице.

Забыть о помаде и даже филлерах Перманентный макияж губ по востребованности догоняет татуаж бровей. Раньше его побаивались: мастера использовали несовершенное оборудование, агрессивную технику введения пигмента и крупнодисперсные красители. В итоге цвет получался искаженным, а губы выглядели более старыми и сухими. Сейчас все иначе — макияж выглядит мягким и прозрачным. После прохождения процедуры нужно быть готовым к тому, что есть небольшой срок реабилитации. В течение четырех дней образуется и отторгается пленочка, в течение месяца до полного восстановления эпидермиса губы нуждаются в увлажнении. На губах пигмент держится куда дольше, чем на бровях, — до трех, иногда даже до пяти лет. Кстати, если пациентка хочет и увеличить губы гиалуроновой кислотой, и прорисовать их контур, то перманент имеет смысл делать первым. Порой он позволяет получить желаемую форму и инъекции уже не требуются.

Перед тем как решиться на перманентный макияж, обратите внимание на оборудование в клинике. Профи работают на немецком аппарате и красителях LongTime-Liner.

Вместо теней и консилера Нестареющая классика — это перманентная стрелка с растушевкой, корректирующая или подчеркивающая разрез глаз. А вообще современные палитры пигментов необъятны, так что верхнее веко можно закрасить в любой оттенок. Особенно часто об этом просят пациенты с сосудистым рисунком и те, кто прошел блефаропластику: дефекты отлично камуфлируются красителями. С помощью татуажа некоторые убирают и синяки под глазами — в тех случаях, когда консилер бессилен. Желтизна и синева перекрываются светлым микропигментированием. Правда, профи отмечают, что сначала все же стоит попытаться справиться с проблемой медицинскими методами и поработать с косметологом. Если ничего не помогает и круги под глазами связаны с анатомическими особенностями, то на помощь придет перманентный макияж.

Вместо BB-крема Каждое утро в течение года просыпаться с ровным тоном лица без мейкапа? Да, врачи обещают и такое. В «ГрандМед» новинку BB Ideal skin привезли в прошлом году прямиком с международной конференции по медицинской дермопигментации. На лицо наносится специальная сыворотка с минеральным красителем со светоотражающими частицами (он имитирует наличие на лице ВВ-крема), пептидами и гиалуронкой. Процедура подходит всем, кто не может обойтись без тонального крема, но есть и свои противопоказания — беременность, лактация, дерматит. Инна Подоплелова врач-физиотерапевт, специалист по перманентному макияжу клиники «ГрандМед» BB Ideal skin не дает эффекта маски из тонального крема и не замазывает все дефекты. Результат такой — мы как будто обмахнули лицо кистью с минеральной пудрой. Сосудистый рисунок, пигментации, следы от акне и веснушки теряют яркость, а цвет становится свежим и бархатистым. Границы нанесения сыворотки не видны — пожалуй, их в силу своего опыта смогу разглядеть только я. Чтобы добиться нужного эффекта, обычно надо провести две процедуры с интервалом в пару недель.