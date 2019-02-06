В Петербург пришла корь. Как защититься?

В последние годы Петербург почти забыл о кори — в городе регистрировались лишь единичные случаи опасного заболевания. Сейчас Роспотребнадзор сообщает о том, что ситуация становится напряженной и вводит дополнительные меры защиты. Рассказываем, легко ли заразиться корью и можно ли от нее защититься.

Что происходит с заболеваемостью корью в городе? Глава городского Роспотребнадзора Наталья Башкетова объявила Петербург территорией, неблагополучной по кори, поскольку инфекция распространяется очень быстро. Например, один мужчина заразил сразу шесть соседей по дому на улице Софийской, среди них четверо детей. В итоге четыре детские дошкольные организации и два учреждения, где работали взрослые, объявлены очагами кори. Также «Собака.ru» известно о случаях госпитализации в Боткинскую больницу жителей дома по улице Некрасова. Прибывшие врачи попросили соседей заболевших предоставить информацию о наличии прививки от кори или пройти вакцинацию на месте. Напряженной ситуация стала еще в прошлом году, когда заболеваемость корью выросла в 17 раз. До этого на протяжении десятка лет в городе регистрировались только единичные завозные случаи заболевания, а вот в 2018-м произошло 54 заражения. В большинстве из них инфекция передавалась местно — в основном заболевали непривитые от кори горожане. С начала 2019 года Роспотребнадзор официально сообщает о 8 случаях заражения.

Как можно заразиться корью и как проявляется заболевание? Корь является одной из самых заразных болезней в мире. Вирус распространяется при кашле, чихании, тесных личных контактах с заболевшим. При этом вирус остается активным на инфицированных поверхностях в течение двух часов. Первые признаки кори обычно начинаются через одну-две недели после контакта с больным человеком. Сначала повышается температура, могут появляться насморк, кашель, покраснение глаз и слезотечение, а также мелкие белые пятна на внутренней поверхности щек. Еще через несколько дней появляется сыпь, обычно на лице и верхней части шеи. Примерно через три дня сыпь распространяется по телу и, в конечном итоге, появляется на руках и ногах. Она держится пять-шесть дней, затем исчезает.

А можно ли умереть из-за заражения корью? Да, если получить осложнения. Чаще всего они развиваются у детей в возрасте до пяти лет или у взрослых старше 30 лет. Самые серьезные осложнения включают слепоту, энцефалит (инфекцию, приводящую к отеку головного мозга), тяжелую диарею и связанное с ней обезвоживание организма, ушные инфекции и тяжелые инфекции дыхательных путей, такие как пневмония. Тяжелое течение кори более вероятно среди плохо питающихся детей младшего возраста, особенно тех, кто испытывает недостаток витамина А. В 2017 году корь стала причиной 100 тысяч смертей в мире, в основном детей в возрасте до 5 лет.

С чем связан рост заболеваемости? Петербургские санитарные врачи связывали это с эпидситуацией во всех странах мира и в ближайшем Европейском регионе с его активными миграционными процессами. Множество случаев кори в 2018 году было зарегистрировано в Сербии, Румынии, Италии, Франции, Греции, Великобритании, Германии, Украине. Также распространение вируса связано со снижением охвата населения прививками против кори и, соответственно, снижением коллективного иммунитета. Например, родители стали чаще отказываться прививать своих детей, считая, что введение вакцин опасно для здоровья. Кстати, ВОЗ включил антипрививочное движение в список десяти основных угроз человечеству. Кроме того, снижается доступность самих вакцин.

Что делать, чтобы не заразиться корью? Единственная защита, максимально снижающая риск заболевания — это вакцинация. Ее должны проводить еще в детском возрасте: в 12 месяцев и в 6 лет, перед поступлением ребенка в школу. Также проводится плановая вакцинация против кори детям в возрасте 15-17 лет включительно и взрослым в возрасте до 35 лет, не привитым ранее или не имеющим сведений о прививках против кори и не болевшим корью ранее. Вакцина вводится двукратно с интервалом не менее трех месяцев.

Как понять, нужна ли мне прививка от кори? Стоит найти свой прививочный сертификат, чтобы удостовериться, получали ли вы прививки от кори. Если у вас нет этого документа, то по эпидемическим показаниям (например, если кто-то из ваших соседей госпитализирован с корью), вы подлежите вакцинации. Если прививки против кори ранее вводились, но записей не сохранилось, безопасно ли вводить дополнительные прививки? Безопасно. Фактически произойдет та же ситуация, как если бы вы проконтактировали с самим вирусом кори из внешней среды. Если вы все же проводили прививку (хоть и не помните этого) и защитный иммунитет у вас выработался, то он просто сделает неактивным вирус из вакцины. А если иммунитета не было или он угас, то вакцина позволит выработать защитный уровень. Как и на введение любой вакцины, иногда могут развиваться местные или общие реакции.

Известно ли, какая доля населения Петербурга не получала прививки от кори? По данным Роспотребнадзора, к концу прошлого года от кори не были привиты 5380 петербургских детей и подростков, среди взрослых положенных прививок не было у 9236 человек. Большая часть из них – более 75% - отказались проходить вакцинацию.

Что сейчас будут делать в городе, чтобы снизить риски развития эпидемии? В поликлиниках планируют провести так называемую «подчищающую иммунизацию» населения. Прививки должны сделать непривитым взрослым и детям, которые раньше не болели корью, детям старше 6 лет и взрослым, которые делали только одну прививку против кори более полугода назад, а также тем, у кого нет «документально подтвержденных данных о проведении иммунизации». В их число входят все горожане от года до 35 лет включительно, медики и педагоги независимо от возраста, а также взрослые из групп риска – к примеру, продавцы, работники коммунальной и социальной сфер, работающие на транспорте, пограничники. Кроме того, главный санитарный врач Петербурга попросила комитет по образованию не пускать в школы и детсады непривитых от кори детей или сотрудников в том случае, если в учреждении зарегистрированы случаи заболевания.