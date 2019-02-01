10 фактов об исследователе мозга Владимире Бехтереве: лечение в психбольнице, «паранойя» Сталина и гипноз

Сегодня академику Владимиру Бехтереву, великому русскому психиатру, невропатологу, физиологу и психологу исполнилось бы 162 года. Вспоминаем главные факты из биографии человека, о котором современники говорили: «Анатомию мозга прекрасно знают только двое: Бог и Бехтерев».

1. Дорога в медицину и Петербург началась для Владимира Бехтерева с объявления в газете. 15-летний уроженец села Сарали Елабужского уезда (сейчас это село Бехтерево в Татарстане) прочитал, что петербургская Императорская медико-хирургическая академия набирает слушателей. И в одиночку неделю добирался до столицы на пароходе!

2. А вот путь в психиатрию начался с попадания в психиатрическую клинику в качестве пациента. Дело в том, что у Бехтерева после приезда в Петербург случился нервный срыв — он выдержал экзамены для зачисления, но не проходил по возрасту. В психиатрической больнице, где юноша лежал с диагнозом «острое полиморфное психотическое расстройство» он подружился с врачом Сикорским и заинтересовался лечением душевных болезней. А в академию его в итоге приняли.

Бехтерев считал одним из главных качеств врача – чувство гуманности, которое тот должен испытывать к своим пациентам, особенно душевнобольным.

3. Молодой врач активно работал за границей после окончания академии: в Берлине ходил на лекции знаменитого невропатолога и психиатра Карла Вестфаля, в Париже стажировался у основателя неврологии Жана-Мартена Шарко, другим учеником которого был Зигмунд Фрейд (к слову, Бехтерев к деятельности Фрейда относился весьма скептически). В Вене научным руководителем ученого стал Теодор Мейнерт, который изучал нейронные связи в коре больших полушарий, а в Лейпциге он работал с Вильгельмом Вундтом, которого часто называют одним из отцов современной психологии.

4. В Россию 27-летний Бехтерев вернулся после того, как его позвали возглавить кафедру психиатрии в Казанском университете. Одним из слушателей ставших знаменитыми лекций ученого в Казанском университете был Алексей Максимович Пешков, будущий писатель Максим Горький.

Репин И.Е. "Портрет В.М. Бехтерева".

5. Под девизом «познать человека комплексно» Владимир Бехтерев открывает в 1907 году в Петербурге психоневрологический институт. Имя основателя заведению (теперь это Санкт-Петербургский научно-исследовательский психоневрологический институт им.Бехтерева) присвоили после смерти ученого, которая, кстати, до сих пор окутана тайнами. Официальное заключение гласит, что причиной смерти 70-летнего академика стал паралич сердца из-за кишечного расстройства. Выдвигались версии, что Бехтерева могли отравить – например, из-за того что, до этого он поставил Иосифу Сталину диагноз «паранойя» или заявил, что причиной смерти вождя Владимира Ленина был сифилис мозга. Ни одна из версий насильственной смерти так и не была доказана.

6. «Анатомию мозга прекрасно знают только двое: Бог и Бехтерев», - сказал профессор Берлинского университета, известный анатом Фридрих Копш после того, как русский ученый создал метод изучения тончайших срезов замороженного мозга человека. Фразу цитировали множество раз, однако вот главного признания в мире медицины — Нобелевскую премию — Владимиру Бехтереву, к сожалению получить не удалось. Хотя его номинировали на нее несколько раз.

7. Гипноз и внушение начали использоваться в практике лечения психический заболеваний с подачи Бехтерева, который узнал об этих методах в Париже. В 1919 году он провел серию удачных опытов телепатического внушения над собаками. Животные по «мысленным командам» прыгали на стол, ударяли лапами по клавишам рояля, царапали картину. До сих пор по методу Бехтерева с помощью гипноза лечат психические заболевания, включая алкоголизм.

дом Бехтерева на Каменном острове, в котором он жил в 1914-1927 гг.

8. «Хорошим психологом может быть лишь тот, кто умеет хорошо наблюдать над самим собой и, очевидно, кто умеет хорошо воображать», - пишет Бехтерев в своей книге «Проблемы развития и воспитания человека». Завершив работу над семью томами «Основы учения о функциях мозга», Бехтерев особенно заинтересовался проблемами психологии.

9. Судя по воспоминаниям коллег и родных, он отличался невероятной трудоспособностью. В перерывах между лекциями он не отдыхал, а проводил сеансы гипноза в соседней аудитории. Постоянно что-то писал, даже в дороге. Спал не более 5–6 часов в сутки, засыпая обычно в 3 часа ночи. После пробуждения, часто еще не вставая, принимался за работу над рукописями. Три раза в неделю проводил приемы больных у себя дома – с восьми часов вечера и до глубокой ночи, принимая до 40 пациентов за раз.