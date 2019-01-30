Настоящую «молочку» в магазинах отделят от продукции с заменителями молока
Теперь магазины будут обязаны отделять на прилавках натуральную молочную продукцию от продуктов, в которых использованы заменители молочного жира. Правильная «молочка» будет сопровождаться в торговых залах специальной надписью — «Продукты без заменителя молочного жира».
Нововведение, введенное правительством РФ, начнет действовать уже с 1 июля. Оно потребовалось в связи с ростом числа молочных продуктов, которые на самом деле молоком не являются, а деланы из растительных жиров. При этом часто покупатели не понимают, какой именно продукт они покупают.
«В последнее время в нашей промышленности активно используются растительные жиры, эта технология позволяет и увеличить срок хранения молочной продукции, и снизить себестоимость. То есть, там есть свои плюсы, но далеко не всегда эти детали изложены на упаковке, и, скажем по-честному, не все хотят эти продукты покупать», — заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев, комментируя нововведение.
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