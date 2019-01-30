Настоящую «молочку» в магазинах отделят от продукции с заменителями молока

Теперь магазины будут обязаны отделять на прилавках натуральную молочную продукцию от продуктов, в которых использованы заменители молочного жира. Правильная «молочка» будет сопровождаться в торговых залах специальной надписью — «Продукты без заменителя молочного жира».

Нововведение, введенное правительством РФ, начнет действовать уже с 1 июля. Оно потребовалось в связи с ростом числа молочных продуктов, которые на самом деле молоком не являются, а деланы из растительных жиров. При этом часто покупатели не понимают, какой именно продукт они покупают.