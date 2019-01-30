Александр Малич — о том, почему петербуржцам нужно срочно вставать на лыжи

В Петербурге возрождается страсть к беговым лыжам, а через пару дней в Токсово пройдет марафон TOKSOVOCUP, амбассадорами которого станут ультрамарафонец Кирилл Цветков и телеведущий Александр Малич. Журналист рассказал «Собака.ru», почему город охватила лыжная лихорадка и как овладеть главным зимним видом спорта всего за несколько тренировок.

Судя по бурной реакции моих подписчиков в Instagram, все, чем я занимался в жизни раньше, было ошибочно. Нужно было давно становиться лыжником-блогером. Лыжная авантюра вызвала дикий интерес аудитории и сейчас, все кто меня встречают, от солистов Мариинского театра до телеоператоров и знакомых хипстеров, начинают разговор с вопроса: «Ну как там твои лыжи?»

С чего начать Три года назад мы с супругой Ксенией Малич решили, что пора бы овладеть каким-то зимним видом спорта. Сноубординг и горные лыжи отмели сразу — в нашем регионе не так много возможностей для катания, крутых гор и спусков. Зато есть большие шансы получить серьезные травмы, таких примеров среди моих друзей было не мало. Конечно, травму можно заработать, где угодно, и мои подписчики знают, что недавно я упал и получил ссадину на лице после попытки обойти новичка на лыжне. Но все же от серьезных падений ты застрахован — если не спускаешься по трассе обезумев и с обледеневшей бородой. До этого я катался на лыжах в школьном возрасте, в кружке спортивного туризма, но после 17 лет перерыва встал на них достаточно уверенно. Совет всем, кто хочет успеть попробовать этот вид спорт до конца зимы — не нужно бояться, уже к концу первого дня обучения ты начинаешь получать удовольствие от процесса. За пару занятий, особенно если обратиться к услугам тренера, можно с уверенностью наматывать по 5 км.

У нас появилась новая семейная традиция — вместе выезжаем за город, катаемся, а затем церемониально пьем чай из термоса с бутербродами.

Во что одеться Стартовый набор обойдется вам в сущие копейки по сравнению с тем же самым сноубордингом — бюджетные лыжи, палки и ботинки можно купить за 5 тысяч рублей. Ну а со временем ты обрастаешь навороченным обмундированием. Понимаешь, что бегать лучше в специальной одежде (такую, например, выпускают фирмы Fischer и Swix), а еще неплохо приобрести профессиональные перчатки, очки или маску, пить воду из спортивной фляжки и надевать пульсометр, чтобы контролировать свою нагрузку. Кстати, одежда для беговых лыж отличается от одежды для горных: если во втором случае, главное не замерзнуть, то в первом — не только не замерзнуть, но и не спариться.

Полезно ли это Беговые лыжи — отличная кардиотренировка, в отличие от более экстремальных зимних видов спорта. Когда вы идете на лыжах по снегу, в работу включаются все группы мышц, а еще вы активно дышите свежим загородным воздухом. Чтобы вспотеть, занимаясь сноубордингом, нужно покорить крутой спуск. А тут это происходит буквально через 5 минут работы. Так что если вы ищите мягкой кардионагрузки, то это, на мой взгляд, именно она. Как и везде, нужно не перебарщивать: если показатели на пульсометре зашкаливают, лучше притормозить и сбавить обороты. А те же самые марафоны на длинные дистанции — это уже больше про драйв и испытание себя, а не про здоровье.

Где кататься Главные точки притяжения лыжников — Токсово и Кавгалово. Там есть несколько трасс («Динамо», Парголовская лыжня») с неплохой инфраструктурой — раздевалками, душами и кафе. А вот самая красивая локация — это старая советская трасса базы отдыха «Прибой». Мы ездим туда на выходных с семьей, и Ксения как любитель местных странных деревянных строений безостановочно постит фото в Instagram. К профессиональному катанию трасса не очень подготовлена, зато в лесу фантастически живописно. Выбирая локацию, важно понимать, чего вы хотите от занятий. Хотите быстро бежать — поезжайте на спортивную трассу, хотите пройтись по лесу прогулочным шагом, подышать воздухом, остановиться и оглядеться вокруг — отправляйтесь в «Прибой». А если выбираться за город неудобно, всегда есть ЦПКИО и другие парки.

база отдыха "Прибой"

Как тренироваться Поворотный момент в моих отношениях с беговыми лыжами произошел в этом году: Кирилл Александров, директор Токсовского лыжного марафона (который ныне носит название TOKSOVOCUP) предложил мне стать амбассадором соревнования. Я незамедлительно согласился, решил, что пробегу приличную дистанцию в 25 км и вместе с классным тренером Иваном Жилинским начал готовиться к марафону. Правда, в итоге пробежать 25 км мне не удастся — оказалось, что 2 февраля, в день марафона мне нужно вести концерт в Московской филармонии. Такая дистанция для меня — это все еще достаточно большая нагрузка, и чтобы не предстать перед меломанами обессиленным, я перерегистрировался на более короткую в 10 км, после которого отправлюсь на «Сапсане» в Москву. Тревожный звоночек лыжной зависимости — я уже подумываю о том, чтобы пройти 25 км в конце февраля на финском лыжном марафоне Хиихто. Посмотрим, что из этого выйдет. С тренером я занимаюсь каждую неделю — к счастью, работа позволяет выезжать на трассу в будние дни, когда вокруг лишь профессиональные спортсмены или такие же странные лыжники-любители, как я. Тренер открыл мне мир беговых лыж и перевернул мое представление об этом виде спорта. Кстати, за десять тренировок, рассказывает он, можно научить любого человека кататься на лыжах коньком и овладеть множеством стилей. На будничные занятия я отправляюсь один, а по выходным у нас появилась новая семейная традиция — вместе выезжаем за город, катаемся, а затем церемониально пьем чай из термоса с бутербродами. Минимальная команда — три человека. То есть я, Ксения и наша дочь Маша, которая научилась кататься в шесть лет. Но лыжная лихорадка распространяется — друзья одни за другим покупают спортивный инвентарь, и в последние выходные нас было уже двенадцать.