Минздрав просит разрешить ввоз в Россию марихуаны и гашиша для исследований

Минздрав хочет разрешить ввоз в Россию марихуаны и гашиша для научных исследований. В пояснительной записке отмечается, что использование каннабиса и его производных в медицинских целях активно обсуждается на площадках ВОЗ, Комиссии ООН по наркотическим средствам, Международного комитета по контролю над наркотиками.

Государственную квоту на ввоз гашиша (анаша, смола каннабиса) в министерстве здравоохранения просят установить в размере 300 граммов, каннабиса (марихуана) — 1100 г, масла каннабиса (гашишное масло) — 50 г. Также Минздра хочет увеличить в 30 раз размер квоты для позиции ТГК (тетрагидроканнабинол) — до 300 г. Проводить исследования планируется на базе Московского эндокринного завода.