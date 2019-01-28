Минздрав просит разрешить ввоз в Россию марихуаны и гашиша для исследований
Минздрав хочет разрешить ввоз в Россию марихуаны и гашиша для научных исследований. В пояснительной записке отмечается, что использование каннабиса и его производных в медицинских целях активно обсуждается на площадках ВОЗ, Комиссии ООН по наркотическим средствам, Международного комитета по контролю над наркотиками.
Государственную квоту на ввоз гашиша (анаша, смола каннабиса) в министерстве здравоохранения просят установить в размере 300 граммов, каннабиса (марихуана) — 1100 г, масла каннабиса (гашишное масло) — 50 г. Также Минздра хочет увеличить в 30 раз размер квоты для позиции ТГК (тетрагидроканнабинол) — до 300 г. Проводить исследования планируется на базе Московского эндокринного завода.
Сейчас все эти вещества включены в список 1 наркотических средств, оборот которых в России разрешен только для оперативно-розыскной, научной, учебной и экспертной деятельности. Ввоз наркотических средств каннабиноидного ряда требуется для проведения «научных исследований, и испытаний, в том числе по изучению наркоманического потенциала препаратов, содержащих каннабиноиды, определению действующих веществ».
В Минздраве отмечают, что сейчас медицинское применение лекарств, содержащих каннабиоиды, разрешено в Австрии, Бельгии, Германии, Франции, Великобритании, Нидерландах, Швейцарии, Испании, Италии, Греции, Хорватии, Люксембурге, Израиле, Австралии, Канаде и США.
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