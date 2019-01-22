Люди с очень давних времен пытались побороть страсть к обжорству и обрести идеальную фигуру, а конкретные методы этой борьбы диктовались историческим периодом и обычаями общества. Самые безумные из них вспомнили авторы книги «История шарлатанства», которая в конце января выходит в издательстве Livebook.

Потение В XIX веке Чарльз Гудьир открыл процесс вулканизации каучука, и вскоре на свет появилась садомазохистская версия корректирующей одежды для сжигания жира — резиновые корсеты и предметы нижнего белья. Примерно тогда же вошли в моду и другие методы: паровая баня, сухой жар и светотерапия (с нагреванием до 60–65 °C). Все они были призваны снижать вес через сильное потоотделение. Но, как вам подтвердит любой нормальный борец или заботящийся о весе боец ММА, потение приводит лишь к временному снижению веса. Стоит как следует утолить жажду, и все вернется.

Ленточные глисты Глистные диеты появились в XIX веке. Идея заключалась в поедании яиц глистов, а потом вылупившиеся паразиты должны были съедать ваш ужин за вас. Яйца, доставленные по почте, часто оказывались уже нежизнеспособными (или вообще отсутствовали в посылке). Что неплохо, ибо реальная глистная инвазия может привести к чему угодно, от головных болей до судорог и деменции из-за интоксикации. Глисты вырастают до 10 метров длиной, живут десятилетиями и являются гермафродитами, то есть способны сами наплодить внутри вас новых паразитов. (Да-да, у вас внутри будет целая тусовка червей.) Так что. Даже. Не. Думайте.

Экстракты щитовидной железы Стимуляция обмена веществ при помощи экстрактов щитовидной железы была очень популярна в XIX и XX веках. Так как щитовидная железа участвует в регуляции метаболизма, высушенные и истолченные железы свиней и коров применялись в таких лекарствах, как, например, «Таблетки доктора Ньюмена для похудения». Вес и правда можно было сбросить, равно как заработать гипертиреоз от избыточного количества гормонов. А значит, усиленное сердцебиение, потливость, выпученные глаза, выпадение волос и диарею. Так как для синтеза гормонов щитовидной железы необходим йод, некоторые изготовители впаривали покупателям лекарства с йодом для «стимуляции метаболизма». Работало ли это? Не то чтобы да. «Антижир от Аллана» и подобные снадобья содержали ламинарию, широко распространенную океанскую водоросль, богатую йодом. Хорошая мысль, но если щитовидная железа уже работает нормально, то обмен веществ вы так не ускорите.

Первая реклама таблеток для похудения с глистами

Динитрофенол Вещество под названием «динитрофенол» появилось на рынке препаратов для снижения веса примерно в 1934 году. Плюсы: оно действительно ускоряет метаболизм. Минусы: оно применяется для изготовления взрывчатки, канцерогенно и, что неприятно, порой убивало людей. Пациенты буквально «сваривались изнутри» из-за быстрого повышения температуры тела. Приз за выживание тоже был так себе: не умерев, вы могли заработать сыпь, потерю вкусовых ощущений и слепоту. Через четыре года из-за смертельных случаев и жутких побочных эффектов препарат исчез с рынка.

Амфетамины 1-фенилпропан-2-амин, известный также как амфетамин, «Бензедрин» или «Декседрин», был синтезирован в 1929 году. Сначала его продавали как лекарство от заложенности носа, потом как средство при легкой депрессии. Солдаты Второй мировой по достоинству оценили то, что амфетамин улучшает настроение и концентрацию внимания, но заметили и неожиданный побочный эффект в виде снижения аппетита и потери веса. До конца 1960-х годов производилось — и продавалось без рецепта — до 4 миллиардов доз этого препарата в год. Таблетки также называли «маленькими мамиными помощниками», потому что они помогали домохозяйкам быть стройными и бодрыми. К сожалению, по мере сползания в зависимость они также вызывали «амфетаминовые психозы», приводившие к галлюцинациям (скажем, злобный унитаз, разговаривающий с тобой дьявольским голосом). В 1970 году амфетамины подпали под строгие ограничения, и многие унитазы один за другим замолчали.