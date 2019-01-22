Как люди худели раньше: подсаживание червей, амфетамин и эксперименты с гормонами
Люди с очень давних времен пытались побороть страсть к обжорству и обрести идеальную фигуру, а конкретные методы этой борьбы диктовались историческим периодом и обычаями общества. Самые безумные из них вспомнили авторы книги «История шарлатанства», которая в конце января выходит в издательстве Livebook.
Потение
В XIX веке Чарльз Гудьир открыл процесс вулканизации каучука, и вскоре на свет появилась садомазохистская версия корректирующей одежды для сжигания жира — резиновые корсеты и предметы нижнего белья. Примерно тогда же вошли в моду и другие методы: паровая
баня, сухой жар и светотерапия (с нагреванием до 60–65 °C). Все они были призваны снижать вес через сильное потоотделение. Но, как вам подтвердит любой нормальный борец или заботящийся о весе боец ММА, потение приводит лишь к временному снижению веса. Стоит как следует утолить жажду, и все вернется.
Ленточные глисты
Глистные диеты появились в XIX веке. Идея заключалась в поедании яиц глистов, а потом вылупившиеся паразиты должны были съедать ваш ужин за вас. Яйца, доставленные по почте, часто оказывались уже нежизнеспособными (или вообще отсутствовали в посылке). Что неплохо, ибо реальная глистная инвазия может привести к чему угодно, от головных болей до судорог и деменции из-за интоксикации. Глисты вырастают до 10 метров длиной, живут десятилетиями и являются гермафродитами, то есть способны сами наплодить внутри вас новых паразитов. (Да-да, у вас внутри будет целая тусовка червей.) Так что. Даже. Не. Думайте.
Экстракты щитовидной железы
Стимуляция обмена веществ при помощи экстрактов щитовидной железы была очень популярна в XIX и XX веках. Так как щитовидная железа участвует в регуляции метаболизма, высушенные и истолченные железы свиней и коров применялись в таких лекарствах, как, например, «Таблетки доктора Ньюмена для похудения». Вес и правда можно было сбросить, равно как заработать гипертиреоз от избыточного количества гормонов. А значит, усиленное сердцебиение, потливость, выпученные глаза, выпадение волос и диарею. Так как для синтеза гормонов щитовидной железы необходим йод, некоторые изготовители впаривали покупателям лекарства с йодом для «стимуляции метаболизма». Работало ли это? Не то чтобы да. «Антижир от Аллана» и подобные снадобья содержали ламинарию, широко распространенную океанскую водоросль, богатую йодом. Хорошая мысль, но если щитовидная железа уже работает нормально, то обмен веществ вы так не ускорите.
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Первая реклама таблеток для похудения с глистами
Динитрофенол
Вещество под названием «динитрофенол» появилось на рынке препаратов для снижения веса примерно в 1934 году. Плюсы: оно действительно ускоряет метаболизм. Минусы: оно применяется для изготовления взрывчатки, канцерогенно и, что неприятно, порой убивало людей. Пациенты буквально «сваривались изнутри» из-за быстрого повышения температуры тела. Приз за выживание тоже был так себе: не умерев, вы могли заработать сыпь, потерю вкусовых ощущений и слепоту. Через четыре года из-за смертельных случаев и жутких побочных эффектов препарат исчез с рынка.
Амфетамины
1-фенилпропан-2-амин, известный также как амфетамин, «Бензедрин» или «Декседрин», был синтезирован в 1929 году. Сначала его продавали как лекарство от заложенности носа, потом как средство при легкой депрессии. Солдаты Второй мировой по достоинству оценили то, что амфетамин улучшает настроение и концентрацию внимания, но заметили и неожиданный побочный эффект в виде снижения аппетита и потери веса. До конца 1960-х годов производилось — и продавалось без рецепта — до 4 миллиардов доз этого препарата в год. Таблетки также называли «маленькими мамиными помощниками», потому что они помогали домохозяйкам быть стройными и бодрыми. К сожалению, по мере сползания в зависимость они также вызывали «амфетаминовые психозы», приводившие к галлюцинациям (скажем, злобный унитаз, разговаривающий с тобой дьявольским голосом). В 1970 году амфетамины подпали под строгие ограничения, и многие унитазы один за другим замолчали.
Длительное жевание
В одной диете акцент делался не на том, что ты ешь, а на том, сколько сотен раз ты это пережевываешь. Хорас Флетчер (умер в 1919 году), «великий жеватель», продвигал идею тщательного пережевывания еды — пока она не станет полностью жидкой и безвкусной. Все оставшиеся твердые волокна рекомендовалось выплюнуть. Если следовать советам Флетчера, то съесть получается гораздо меньше, потому что уйма времени уходит на жевание, а социальная жизнь становится куда безрадостней. (Говаривали, что с Флетчером скучно общаться за едой, поскольку говорить во время жевания невежливо.) Будь вы сами «великим жевателем», то стул у вас был бы, как у Флетчера, — по консистенции как печенье и настолько лишенный запаха, что его можно было всюду носить с собой и показывать окружающим. Флетчер, кстати, так и делал.
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