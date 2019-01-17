Как перестать ревновать партнера к бывшим отношениям — рассказывает психотерапевт

Для многих мысли о прошлом сексуальном и романтическом опыте партнера оказываются по-настоящему мучительны, а иногда эти мысли способны даже разрушить отношения. Если вам это знакомо, прочитайте отрывок из новой книги психотерапевта с мировым именем Роберта Лихи «Ревность. Как с ней жить и сохранить отношения», которая вышла в издательском доме «Питер».

Джошу тревожно идти на вечеринку, где, как ему известно, будет и бывший бойфренд Молли — Эммон. Это заставляет его беспокоиться и сердиться, и он не знает, как с этим справиться. Все, о чем он может думать, так это о том, что Молли занималась с ним сексом, что мгновенно вызывает его острую ревность. Ему известно, что Молли порвала с Эммоном, потому что считала, что тот слишком контролирует и критикует ее. Она говорит Джошу, что не испытывает желания вернуться к Эммону. Но для Джоша этого недостаточно. «Если я увижу его, то знаю, что мне захочется дать ему по морде». Он сознает, что это неправильно, и уже прошло полгода с тех пор, как Молли и Эммон расстались, но в настоящий момент его чувства слишком сильны. Трудно представить любого из нас без прошлого, наполненного романтикой, чувственностью и привязанностью к какому-то человеку. Мы не живем в мире непорочных дев и поголовного целомудрия. Но многих людей мучают образы бывших возлюбленных их партнеров. Они расстраиваются при мысли о том, что их партнеры были с ними сексуально близки или влюблены. Если у вас есть подобный опыт, вы можете сравнивать себя с тем, другим человеком, которого никогда не встречали. Вы думаете о вещах вроде: «Интересно, сколько раз он с ней переспал», «Он, вероятно, любил ее больше, чем меня», «Должно быть, он думает о ней и сравнивает нас».

Испытывая ревность к бывшим отношениям, люди думают, что партнер может по-прежнему любить того человека, хотеть быть с ним или фантазировать о нем

Прочитайте следующие утверждения и подумайте, не узнаете ли в них себя. Я часто думаю о том, что моя партнерша имела в прошлом возлюбленного.

Когда я думаю об этом, мне не по себе — я чувствую себя встревоженным и обеспокоенным.

Мне интересно, были ли их отношения лучше наших.

Я хочу быть единственным человеком, который нравился и вызывал страсть у моего партнера. Если какое-то из этих утверждений верно для вас, то вы можете оказаться в ловушке ретроспективной ревности. Даже если в ваших нынешних отношениях все хорошо, вы можете зациклиться на прошлых отношениях партнера, сравнивая себя с его возлюбленными и испытывая из-за этого тревогу и злость.

«Я хочу быть единственным» Вам кажется естественным верить, что партнер может желать только вас и иметь прекрасный секс исключительно с вами. Часть романтического идеала заключается в том, что для наших партнеров мы особенные и неповторимые. Временами мы убеждены, что партнеры не должны считать привлекательным кого-либо еще, пока мы с ними рядом, а в случае ретроспективной ревности можем подпитываться убеждением, что в прошлом их никто не привлекал. Это романтический перфекционизм, при котором в наших нынешних отношениях есть что-то уникальное, как будто всех прошлых отношений никогда не существовало. Мы становимся одержимыми непорочностью, считая, что наших партнеров могло испортить их поведение в прошлом. Но такое предположение лишь сделает нас несчастными. Давайте посмотрим на него логически, задав себе ряд вопросов. Почему у вашего партнера не должно было быть приятного секса с кем-то еще в прошлом?

Это потому, что вы ожидаете, что он мог быть привлекателен только для вас?

Считаете ли вы себя единственным человеком, который смог его взволновать? Почему это должно быть так?

Почему вы должны быть единственным сексуальным человеком в мире?

Является ли ваш партнер единственным человеком, которого вы когда-либо считали привлекательным или с кем наслаждались сексом?

Означает ли это, что вам нельзя доверять? Кажется ли это возможным?

Разве не логично, что сексуально активные люди могли наслаждаться сексом с другими людьми?

Более того, вероятно, вы сами наслаждались сексом с другими людьми. Значит ли это, что ваш партнер тоже должен чувствовать угрозу?

Почему вы думаете, что должны быть единственным человеком в мире, которого может возжелать ваш партнер?

Представьте, что это правда. Из шести миллиардов человек в мире ваш партнер может получить сексуальное удовлетворение только благодаря вам. Это почти то же самое, как если бы ваш нынешний партнер прожил двадцать или тридцать лет и никто его не привлекал — пока не появились вы, и все не изменилось. Вот что я называю перфекционизмом вожделения — идею о том, что ваш партнер должен был всегда страстно желать лишь вас и никого другого. Мы часто поступаем так, думая о прошлом опыте партнера, а также о потенциальных фантазиях или желаниях, которые могут иметь наши партнеры сегодня. Это основано на иллюзии непорочности — идее о том, что истинная любовь требует непорочности и сексуального воздержания. Это иллюзия, потому что в современном мире взрослые люди освобождены от преград суровых религиозных и культурных табу, часто использовавшихся для наказаний и даже убийств женщин. Более того, мы живем в двадцать первом веке.

Новые способы взглянуть на ревность Давайте взглянем на ситуацию логически. Представим, что вам и вашему будущему партнеру по тридцать лет. Вы только что познакомились. Новый знакомый рассказывает вам: «Мне тридцать лет, и меня никто в этом мире никогда не привлекал в сексуальном плане. Я встречался с разными женщинами, но никто из них не вызывал во мне симпатию. Но сейчас я понял, что испытываю к тебе противоположные чувства!» Что вы подумаете? Во-первых, вы можете решить, что он говорит о своем прошлом неправду. Или что с ним творится что-то неладное, раз его никогда не привлекал и не возбуждал никто другой. Вы можете задаться вопросом: «Может быть, он в сильной депрессии? А может, он не уверен в своей сексуальной ориентации? А вдруг у него какое-либо заболевание?» И если одна из этих причин вызвала отсутствие сексуального желания в прошлом, то какой прогноз вы бы дали на будущее? Будет ли его желание заслуживать доверия? Это может показаться неправдоподобным. Но именно так может оказаться, если следовать вашим иллюзиям о непорочности и перфекционизму вожделения.

Самообвинения Давайте обратимся к вашему собственному опыту. Сталкивались ли вы до встречи с нынешним партнером с людьми, которых вы желали и получали с ними сексуальное удовлетворение? Чувствуете ли вы свою вину за это? Возможно, это просто означает, что у вас был здоровый, обычный прошлый опыт с другими людьми. Разве должен ваш нынешний партнер из-за этого не доверять вам? Более того, подумайте о своем прошлом положительном опыте. Разве это не было приятно? Спросите себя, означает ли это, что вы не можете любить и серьезно относиться к вашему нынешнему партнеру. Может быть, полученное с прошлыми партнерами удовольствие означает, что вы не можете себя сейчас контролировать. Постоянно ли вы возвращаетесь к прошлым партнерам и занимаетесь с ними сексом? Почему нет? Наверное, потому, что прошлое для вас — это прошлое. У Джоша было много бывших подружек, но он беспокоится о бывшем возлюбленном Молли, который будет на вечеринке. Когда я задаю ему вопрос, должна ли она беспокоиться о его прошлых отношениях, он начинает защищаться: «Ей-то о чем беспокоиться? Я ее люблю! С теми отношениями покончено». Я спрашиваю его, может ли такая точка зрения быть и у Молли. Ее прошлые отношения — это всего лишь то, что было в прошлом, и точка. Джош на мгновение задумывается и неохотно признает: «Наверное, вы правы. Ей стоит беспокоиться точно так же, как и мне». Более того, большинство отношений зачастую заканчивается потому, что один или оба партнера считают, что они того уже не стоят. Когда ваши прошлые отношения завершались, они открывали возможность для нынешних отношений.

Зеркало эволюции Другой способ взглянуть на прошлые сексуальные желания и отношения — рассмотреть их с точки зрения эволюции. Сексуальное желание эволюционировало, потому что адаптировано к человечеству. Наличие сексуального влечения у многих поколений людей является адаптивным, потому что позволяло нашим предкам размножаться. Если бы объект данного влечения ограничивался единственным человеком для каждого из нас и он так никогда бы нам и не встретился, продолжение рода стало бы невозможным. В контексте эволюции несколько абсурдно считать, что вы будете единственным человеком, которого может возжелать или с которым может достичь сексуального удовлетворения ваш партнер. Вы можете верить, что сексуальные желания вашего партнера в прошлом (или настоящем) неизбежно приведут к действиям. Джош спросил меня: «Если бы Молли желала Эммона, то что бы остановило ее от возвращения к нему или отношений с кем-то еще?» Я заметил, что Джош считал сексуальные желания Молли, ее воспоминания и даже фантазии опасными для себя. Он был уверен, что ее охватит неудержимое сексуальное влечение и она перестанет себя контролировать. Это напоминает слияние мысли и действия, о котором мы упоминали ранее: «Если у Молли есть сексуальное влечение, то она будет им руководствоваться». Я предложил проверить данное утверждение на его примере. Боб: Как часто вы встречаете женщин, привлекающих ваше внимание?

Как часто вы встречаете женщин, привлекающих ваше внимание? Джош: (улыбаясь) Каждый день.

(улыбаясь) Каждый день. Боб: С тех пор как вы с Молли вместе, сколько раз вы решали изменить ей?

С тех пор как вы с Молли вместе, сколько раз вы решали изменить ей? Джош: Никогда.

Никогда. Боб: Разве это не наводит на мысль о том, что часто возникает несоответствие между сексуальным влечением или фантазией и непосредственным действием?

Разве это не наводит на мысль о том, что часто возникает несоответствие между сексуальным влечением или фантазией и непосредственным действием? Джош: Да.

Да. Боб: Так почему вы не последовали своим сексуальным фантазиям и желаниям?

Так почему вы не последовали своим сексуальным фантазиям и желаниям? Джош: Я могу находить других женщин привлекательными и даже фантазировать о них, но я действительно люблю Молли. Осуществление этих мыслей в реальности просто бы все испортило. Я не хочу усложнять себе жизнь. Это того не стоит.

Я могу находить других женщин привлекательными и даже фантазировать о них, но я действительно люблю Молли. Осуществление этих мыслей в реальности просто бы все испортило. Я не хочу усложнять себе жизнь. Это того не стоит. Боб: Возможно ли, чтобы тот же процесс раздумья и выбора мог быть верен и в отношении Молли? Хотя она может вспоминать о сексе с Эммоном, и у нее даже могут появиться эротические мысли, но она способна решить, что это просто того не стоит. Возможно ли, что существует большая разница между появлением мысли или чувства и выбором соответствующего действия? Разве это не то, чем вы занимаетесь ежедневно?

Выработка реалистичных ориентиров Теперь, рассмотрев данные правила отношений, давайте заменим их более жизненными и приемлемыми ориентирами, которые не будут разрушать имеющиеся отношения. Вот некоторые предложения. Я не должен быть единственным человеком, которого когда-либо желал мой партнер.

Если мой партнер получал удовольствие от секса с кемто другим, это еще ничего не говорит о возможности того, что он может к нему вернуться.

Если моя партнерша получала удовольствие от секса с кем-то другим, она также может наслаждаться сексом со мной.

Для моих отношений не опасно, если у партнера сохранились приятные воспоминания о бывшем возлюбленном.

Для всех нас естественно позитивно думать о прошлом. Именно для этого и нужны воспоминания.

«Если моя партнерша хотела его, как же она может хотеть меня?» Давайте рассмотрим ваше поляризованное, категоричное дихотомическое мышление. Рассуждение идет приблизительно таким образом: «Если мой партнер испытывал сексуальное влечение к кому-то другому в прошлом или настоящем, это означает, что он не испытывает его ко мне». Это одна из форм перфекционизма вожделения, где вы можете иметь лишь одно, отменяющее все иные желания влечение. Рассмотрим это на примере еды. Предположим, вы без ума от спагетти с лобстером в томатном соусе по особому рецепту. Вы просто обожаете это блюдо. Но к вашему приходу в ресторан оно закончилось. Поэтому официант говорит вам, что в меню есть превосходные баклажаны под пармезаном, а также еще тридцать отличных блюд. Разве вы восклицаете: «Да как вы можете говорить о чем-нибудь еще, кроме лобстера в томатном соусе?» и уходите из ресторана? Похожим образом у вашей партнерши могли быть в прошлом сексуальные желания в отношении кого-то еще, но эти отношения закончились. Возможно, оба решили, что терпеть не могут друг друга. Но также может оказаться правдой, что иногда она с любовью вспоминает о прошлом с этим человеком, — скорее всего, вызывая в памяти лишь хорошее. Означает ли это, что ее сексуальные желания и фантазии прошлого помешают ей проявлять ее желание в отношении вас в настоящем? Желания и фантазии — не дилемма. Они не исключают друг друга. Вы можете застать себя за фантазией о другом человеке, но все так же наслаждаться близостью с вашим партнером. И то и другое могут существовать бок о бок.

«Возможно, другой был лучшим любовником, чем я» Давайте рассмотрим ваш страх того, что партнер может считать бывшего возлюбленного лучше вас. Что, если это окажется правдой? Это был один из страхов Джоша. Джош: Я не знаю точно, на что был похож секс Молли и Эммона, но иногда беспокоюсь, что она может считать его лучшим любовником, чем меня.

Я не знаю точно, на что был похож секс Молли и Эммона, но иногда беспокоюсь, что она может считать его лучшим любовником, чем меня. Боб: И что бы случилось, окажись это правдой? Обязательно ли это означает, что ваша партнерша не может получить сексуальное удовлетворение с вами? Разве любой опыт обязательно должен быть самым лучшим, чтобы считаться удовлетворительным?

И что бы случилось, окажись это правдой? Обязательно ли это означает, что ваша партнерша не может получить сексуальное удовлетворение с вами? Разве любой опыт обязательно должен быть самым лучшим, чтобы считаться удовлетворительным? Джош (задумавшись на мгновение): Наши сексуальные отношения с Молли в целом достаточно хороши, но бывают времена, когда она слишком устала или не проявляет интереса. Когда такое происходит, я задаюсь вопросом, не теряет ли она интерес ко мне и не начнет ли сравнивать наши отношения с теми, что были у нее с Эммоном. Джош страдал от чувственного перфекционизма — убеждения в том, что единственным удовлетворительным чувственным опытом является идеальный опыт. Исходя из этого, он предполагал, что у Молли такой опыт был в прошлом с другим человеком, и она могла быть счастлива только при наличии идеала.

Давайте рассмотрим это на банальном примере. Представьте, что пять лет назад вы сходили в лучший ресторан в мире и съели лучшее блюдо всей своей жизни. Означает ли это, что после такого наслаждения вы никогда больше не ели никакой вкусной еды? Возможно, точнее было бы утверждать, что с тех пор вы ели много разной, весьма вкусной и неплохой еды, и в будущем ее не станет меньше. Лучшее — не обязательно враг хорошего.

Представьте, что ваш лучший секс случился пять лет назад. Исходя из логики такого перфекционизма, вы больше никогда не будете удовлетворены сексом в будущем.

В таком случае получается, что весь последующий опыт неудовлетворителен и делает вас несчастными. Действительно ли это логично? Разве может не стать лучшим опытом широкий спектр удовлетворительных и приятных впечатлений? Давайте представим себе разговор между двумя людьми, которые любят друг друга и только что занимались сексом. Мужчина: Это было действительно потрясающе. А ты как считаешь?

Это было действительно потрясающе. А ты как считаешь? Женщина: Мне было очень приятно. Я тоже получила удовольствие.

Мне было очень приятно. Я тоже получила удовольствие. Мужчина: Это был лучший секс за всю твою жизнь?

Это был лучший секс за всю твою жизнь? Женщина: Не могу сказать точно, но было действительно хорошо.

Не могу сказать точно, но было действительно хорошо. Мужчина: Что? Ты имеешь в виду, что у тебя был лучший секс с кем-то еще?

Что? Ты имеешь в виду, что у тебя был лучший секс с кем-то еще? Женщина: Не помню, но думаю, такое возможно.

Не помню, но думаю, такое возможно. Мужчина: Так вот, я не могу смириться с этим. Секс со мной должен быть лучшим в твоей жизни, причем каждый раз. Он должен быть лучше, чем раньше.

Так вот, я не могу смириться с этим. Секс со мной должен быть лучшим в твоей жизни, причем каждый раз. Он должен быть лучше, чем раньше. Женщина: Разве это не утопия?

Разве это не утопия? Мужчина: Ты что, меня не любишь?

Ты что, меня не любишь? Женщина: Конечно, люблю, но мне это кажется безумием. Вероятно, женщина из этого диалога права. Абсурдно требовать совершенства. Переживания могут ранжироваться по степени удовольствия, и, более того, если они частые и приятные, то не имеет значения, что было пять лет назад. Вы занимаетесь сексом ради удовольствия, а не чтобы установить мировые рекорды и удерживать их в течение многих лет.

«Я не могу выкинуть это из головы» Многие люди, страдающие от ретроспективной ревности, похоже, зацикливаются на воображаемом прошлом опыте своего нынешнего партнера. Их посещают навязчивые мысли о том, насколько захватывающим и значимым был прошлый опыт партнера, и они делают вывод, что он должен помешать нынешним отношениям. Ваши нынешние отношения в некотором смысле запятнаны прошлым. Вы можете даже думать, что поскольку у вашего партнера был такой опыт, то вы — второсортный утешительный приз, и не можете это принять. Вы не можете вытерпеть эти навязчивые мысли. Вам необходимо избавиться от них, чтобы наслаждаться имеющимися отношениями. Вы пытаетесь выкинуть эти мысли из головы, но они продолжают мучить и изводить вас, берут вас в плен. Куда бы вы ни пошли, мысли неотступно следуют за вами. Что, если вам пришлось признать наличие у себя таких мыслей и образов? Они могут быть движимы совершенно естественным любопытством. Вы можете попробовать рассматривать их как часть коллективной памяти ваших отношений: так же, как и вы, ваш партнер может иметь мысли и образы вашего прошлого опыта. Проанализируйте, не может ли это просто быть естественной частью отношений, поскольку прошлое часто является частью любопытства, испытываемого нами в отношении человека, с которым мы находимся в настоящее время. Принимая эти мысли, вы можете использовать сознательное отвлечение.

Начните практиковать сознательное отвлечение: абстрагироваться, наблюдать, принимать, не пытаться контролировать эти мысли, не судить их.