В Ленобласти произвели молоко «прямиком из будущего»

«Работаю в логистике на Лиговском пр. 254 и сегодня столкнулся с интересным молоком от Гатчинского молокозавода. Молоко прямиком из будущего, дата производства 17.01.2019 года (более 150 паллет), а также 15.01.2019 (более 100 паллет)», — рассказал петербуржец. По этому адресу располагается несколько организаций, а также офис группы компаний, которая выпускает молочные продукты.

В комментариях под постом петербуржцы рассказывают, что не в первый раз наблюдают продукцию, которая путешествует «назад в будущее» — перед новогодними праздниками горожане нередко замечают подобные случаи. «Я частенько накануне НГ ловлю молоко из будущего. Не осталась равнодушной раньше, не сработало, вместе попробуем?», «А ты бесстрашный. Я так хлеб купила из завтрашнего дня», — комментируют горожане. Но не все комментаторы настроены негативно. «Просто в 2019 году изобрели машину времени, и как раз в январе 2019 была острая нехватка молока в СПБ, которая повлекла за собой необратимые последствия. Поэтому наши потомки, позаботились о нас, и прислали нам паллеты с молоком из будущего», — отшутится петербуржец.