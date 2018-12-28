10 лучших лекций о мозге, сексе и саморазвитии

Весь год «Собака.ru» публиковала лекции психотерапевтов и нейробиологов - они в подробностях объясняли тайные механизмы нашего поведения, а также давали советы по избавлению от зависимостей и выходу из токсичных отношений. Собрали материалы, которые пользовались у вас наибольшей популярностью.

Как избавиться от тревоги и страхов — объясняет Андрей Курпатов Главная проблема человека XXI века в мире переизбытка информации — это тревожность. Как с ней справиться, нам объяснил первый публичный психотерапевт страны.

Татьяна Черниговская — о том, как музыка делает нас умнее Как искусство влияет на наш мозг, почему всех детей нужно учить музыке и чем те, кто умеет играть на инструментах, отличаются от остальных людей? Об этом рассказала профеcсор СПбГУ, доктор филологии и биологии, лицо и посол современной науки в Петербурге.

Mindfulness: почему все помешались на медитации для скептиков? Все говорят про mindfulness — концепцию осознанности или медитацию для скептиков, которая снижает уровень стресса и наполняет жизнь смыслом. Рассказываем, что значит жить осознанно, почему этому учат сотрудников Google и кто в Петербурге делает из mindfulness, пожалуй, самый полезный тренд.

Онколог Андрей Павленко: «Я с первого класса мечтал доказать, что смерть тоже умеет проигрывать» Петербургский онколог Андрей Павленко, который публично борется с раком желудка, рассказал о своем хирургическом квесте длиною в жизнь: как благодаря произведению Моцарта решил стать врачом, почему долгое время жил без операций (и денег) и как проблемы в российском здравоохранении становятся препятствием для тех, кто мечтает посвятить жизнь медицине.

Откуда на самом деле берется низкая самооценка и как ее исправить С низкой самооценкой (которая формируется в силу детских травм, биологических особенностей и неудачного жизненного опыта) можно бороться. Петербургский психотерапевт, ведущий научный сотрудник НИПНИ им. В.М. Бехтерева Александр Еричев рассказал, как это сделать.

Как понять, что вы находитесь в нездоровых отношениях — чек-лист от психотерапевта Психотерапевт и специалист в области отношений Мария Эриль рассказала, с какими нездоровыми сценариями сталкиваются пары и какие симптомы указывают на то, что у вас с партнером все не очень хорошо.

Специалист по расстройствам пищевого поведения — о том, почему нужно есть только то, что хочется Что значит питаться осознанно, как вырваться из порочного круга постоянных перееданий и почему холодильник здорового человека всегда должен быть полным? Это объяснила Дарья Аверкова - психолог и специалист по расстройствам пищевого поведения.

Что наука знает о воздействии марихуаны на мозг — объясняет нейробиолог Правда ли, что из-за регулярного употребления марихуаны ухудшается память и как каннабиноиды борются с раковыми клетками? На эти вопросы ответила нейробиолог и аспирант Университета Хельсинки Ангелина Лесникова.

Как понять, что вы зависимы — от алкоголя, наркотиков, секса и даже людей Как понять, что вещи, которые вам очень нравятся, на самом деле приносят больше вреда, чем пользы? Петербургский психотерапевт Александр Еричев рассказал, как осознать свою зависимость и справиться с ней.