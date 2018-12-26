10 лучших книг года по психологии — о сексе, отношениях, мозге и стрессе

Энциклопедия сексуальности, практическое руководство по борьбе со стрессом и трактат психотерапевта на тему того, почему люди изменяют друг другу — собрали стоящие внимания книги на тему психологии и нейробиологии, которые захватывают не меньше, чем просмотр сериалов Netflix.

Критическое мышление: Анализируй, сомневайся, формируй свое мнение Автор: Том Чатфилд Критическое мышление — одна из ключевых компетенций человека будущего. Умение подвергать сомнению и анализу любую информацию это отличный способ защитить себя от обмана и манипуляций. Том Чатфилд призывает анализировать все и везде: на работе, в учебе и повседневной жизни, и дает практические рекомендации, как это сделать. Автор перечисляет признаки, по которым можно распознать неправду и отличать настоящие аргументы от ложных. Знакомит с дедукцией, индукцией и абдукцией, помогает разрабатывать поведенческие и мыслительные стратегии, рассказывает об огромных возможностях языка и риторики. Книга написана с отменным чувством юмора, в ней много ярких примеров и описаний многочисленных феноменов, парадоксов и ловушек. Она будет полезна всем, кто не хочет быть одураченным псевдологикой, статистикой или убедительно звучащими красивыми словами. Издательство: Альпина Паблишер

Небеса на Земле: Научный взгляд на загробную жизнь, бессмертие и утопии Автор: Майкл Шермер Научное исследование веры человечества в жизнь после смерти и поиски бессмертия от автора бестселлера «Скептик. Рациональный взгляд на мир». В этой книге Майкл Шермер, основатель Общества скептиков (The Skeptics Society), популяризатор и историк науки, известный критик догматического мышления во всех его формах обращается к вечной, загадочной и во многом табуированной для нашего сознания теме смерти и бессмертия. Книга начинается со сжатого очерка исторических представлений о загробной жизни, рае и аде, выраженных в авраамических мировых религиях (иудаизм, христианство, ислам) и сочинениях утопистов. Издательство: Альпина Нон-фикшн

Секс. От нейробиологии либидо до виртуального порно Автор: Дарья Варламова, Елена Фоер. Эта книга — научно-популярный гид по человеческой сексуальности, рассказывающий о том, как поверх могучих природных инстинктов наслаиваются разнообразные психологические нюансы, культурные коды и табу, и как, по мнению науки, взаимодействуют эти «слои». Разобравшись в этом, человеку гораздо проще разобраться и в собственной сексуальности. В поисках ответа на вопрос, почему одни и те же базовые природные механизмы дают самые причудливые проявления сексуальной активности, авторы рассматривают самые разные темы, от нейрохимии либидо и споров вокруг точки G до причин интереса, который домохозяйки средних лет испытывают к гей-порно. Читайте отрывок о том, почему кому-то достаточно секса раз в месяц, а кто-то не прочь и три раза в день. Издательство: Альпина Нон-фикшн

Максимальный заряд. Как наполнить энергией профессиональную и личную жизнь Автор: Том Рат Чтобы узнать, что же дает человеку заряд, Том Рат с его командой проанализировали бесчисленные статьи и академические исследования и побеседовали с ведущими мировыми социологами . Они выявили и систематизировали более 2600 идей улучшения повседневного опыта. Сузив это множество концепций до наиболее доказанных и применимых на практике стратегий, они обнаружили некоторые закономерности. Оказалось, что дни полного заряда от обычных дней отличают три ключевых признака. Осмысленность — деятельность, приносящая пользу людям. Взаимодействие — создание большего числа позитивных моментов, чем негативных. Энергия — принятие решений, улучшающих психологическое и физическое здоровье. В книге на примере последних прикладных исследований из медицины, психологии и экономики рассказывается, как можно добиваться этого ежедневно. Издательство: МИФ

Биология добра и зла: Как наука объясняет наши поступки Автор: Роберт Сапольски Книга года по версии The Washington Post и The Wall Street Journal и настоящий мастхэв для интересующихся нейробиологией и психологией. Как говорит ее автор, известный ученый Роберт Сапольски, если вы хотите понять поведение человека и природу хорошего или плохого поступка, вам придется разобраться буквально во всем — и в том, что происходило за секунду до него, и в том, что было миллионы лет назад. В книге автор поэтапно рассматривает огромное количество факторов, влияющих на наше поведение. Как работает наш мозг? За что отвечает миндалина, а за что нам стоит благодарить лобную кору? Что «ненавидит» островок? Чем с точки зрения нейробиологии подростки отличаются от детей и взрослых? Бывают ли «чистые» альтруисты? В чем разница между прощением и примирением? Существует ли свобода воли? И это лишь малая часть вопросов, рассматриваемых в масштабной работе. Читайте отрывок о том, почему постоянный стресс делает нас эгоистами и мешает здраво мыслить. Издательство: Альпина Нон-фикшн

Право на «лево». Почему люди изменяют и можно ли избежать измен Автор: Эстер Перель Почему люди изменяют? Что заставляет их заводить вторые семьи, тайные банковские счета, разрабатывать сложные схемы ведения двойной жизни? Эстер Перель, практикующий психотерапевт, в течение десяти лет работала с сотнями пар, которые столкнулись с неверностью. Ее книга — это всестороннее исследование желания, возникающего при взгляде на сторону. Переплетая реальные истории своих пациентов с острым психологическим и культурным анализом, Эстер Перель предлагает читателям с новой стороны взглянуть на брак в XXI веке, укрепить свои отношения, сделать их более честными. И это очень захватывающая история! Читайте отрывок о том, почему в стабильных отношениях часто исчезает секс. Издательство: Бомбора

Без стресса. Научный подход к борьбе с депрессией, тревожностью и выгоранием Автор: Митху Сторони Стресс неизбежен, но чрезмерные дозы могут стать причиной серьезных проблем — депрессии, эмоционального выгорания и других неприятных вещей. Автор этой книги, врач по образованию, приводит научно обоснованные приемы для борьбы со стрессом и дает рекомендации по режиму дня, сна и питания. Они помогут защитить здоровье и сохранить мышление ясным, даже в стрессовых ситуациях. В ней рассматривается семь составляющих стресса, в том числе воспаление, сбитые биоритмы, уровень кортизола и эмоциональные триггеры. Читайте отрывок о том, что происходит с мозгом ночью, и почему полноценный сон — это еще важнее, чем вы думали. Издательство: МИФ

Похищая огонь: как поток и другие состояния измененного сознания помогают решать сложные задачи Автор: Стивен Котлер, Джейми Уил Авторы этой книги на протяжении 4 лет исследовали, как разные группы — от отрядов спецназа и тренировочного центра RedBull до ООН и топ-менеджеров из Кремниевой долины — используют состояния измененного сознания для решения сложнейших задач. Вы узнаете, как топ-менеджеры Кремниевой долины, бойцы сил специальных операций, ученые-одиночки используют экстатические состояния для пробуждения скрытых возможностей и достижения высоких результатов. В отличие от прежних, более консервативных эпох, сегодня эти люди открыто рассказывают о своих приключениях, в том числе об эксперементах с психоактивными веществами. Экстатическое состояние перестает быть чем-то секретным. На наших глазах происходит революция человеческих возможностей. Читайте отрывок о том, почему люди (и даже животные) стремятся к состояниям опьянения и измененного сознания. Издательство: МИФ



Что значит быть собакой. И другие открытия в области нейробиологии животных Автор: Грегори Бернс Каково это — быть собакой? Летучей мышью? Дельфином? Можем ли мы, люди, это понять? Теперь да — благодаря научной работе нейробиолога Грегори Бернса. Вместе со своими коллегами он приучил собак к томографу, чтобы получить возможность наблюдать за процессами, происходящими в мозге животного, и проанализировать его мысли и ощущения. Но собаки — это только начало. Грегори Бернс знакомит нас с новостями из области нейробиологии диких животных: морские львы способны улавливать танцевальный ритм, дельфины видят с помощью звука и даже о вымершем почти сто лет назад сумчатом волке можно многое узнать благодаря нейровизуализации. Описанные Бернсом революционные научные открытия доказывают, что животные испытывают, те же чувства, что и мы. А значит, человеку пора пересмотреть свое отношение к ним. Издательство: Альпина Нон-фикшн