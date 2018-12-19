Состоялась презентация интерактивного проекта «Здоровое питание от А до Я»

В середине декабря состоялась презентация этого важного социального проекта в Москве. Активное участие в программе приняли известные блогеры и селебрити: актриса Алиса Гребенщикова, блогер Екатерина Шрейнер, телеведущая Тутта Ларсен и инстапапа Андрей Клеверин.

Социальный проект представляет собой серию интерактивных уроков для школьников, методические рекомендации для учителей и родителей. В рамках проекта детям и родителям объясняют, почему важно осознанно подходить к формированию семейного рациона, какие последствия для организма несут перекусы «на бегу» и сладости, и почему важно отдавать предпочтения полезным продуктам, таким как фрукты, овощи, нежирное мясо, молочные и кисломолочные продукты.

Уже сегодня 3 000 детей в 6 регионах России прошли обучение по программе. По результатам положительных отзывов со стороны родителей и учителей было принято решение развивать эту инициативу и расширить географию проекта. Планируется, что к 2022 году проект будет запущен в 85 регионах России и на территории СНГ.