Состоялась презентация интерактивного проекта «Здоровое питание от А до Я»
Цель всероссийского проекта «Здоровое питание от А до Я» – обучение школьников и их родителей, а также учителей основам правильного питания и формированию здоровых пищевых привычек, а также попытка научить детей делать осознанный выбор в пользу здоровых продуктов, понимать последствия употребления снэков и фастфуда.
В середине декабря состоялась презентация этого важного социального проекта в Москве. Активное участие в программе приняли известные блогеры и селебрити: актриса Алиса Гребенщикова, блогер Екатерина Шрейнер, телеведущая Тутта Ларсен и инстапапа Андрей Клеверин.
Социальный проект представляет собой серию интерактивных уроков для школьников, методические рекомендации для учителей и родителей. В рамках проекта детям и родителям объясняют, почему важно осознанно подходить к формированию семейного рациона, какие последствия для организма несут перекусы «на бегу» и сладости, и почему важно отдавать предпочтения полезным продуктам, таким как фрукты, овощи, нежирное мясо, молочные и кисломолочные продукты.
Уже сегодня 3 000 детей в 6 регионах России прошли обучение по программе. По результатам положительных отзывов со стороны родителей и учителей было принято решение развивать эту инициативу и расширить географию проекта. Планируется, что к 2022 году проект будет запущен в 85 регионах России и на территории СНГ.
«Люди все больше начинают задумываться о качестве жизни и качестве продуктов. В меняющихся условиях Danone, один из крупнейших в мире производителей продуктов питания и воды, поддерживает потребителей в их стремлении к здоровому образу жизни. Мы верим, что «Здоровое питание от А до Я» поможет нам совершить революцию во взглядах на питание и в ближайшие несколько лет курс станет частью программы обучения в каждой школе», – отметила Марина Балабанова, вице-президент по корпоративным отношениям Danone Россия и СНГ.
Программа реализуется на онлайн-платформе CORE – это цифровой инструмент для создания, воспроизведения обучающих материалов и аналитики обучения. Генеральный директор платформы Антон Сажин рассуждает: «Что отличает проект «Здоровое питание от А до Я» от тысяч аналогичных историй, посвященных здоровому образу жизни? Он аккуратно встраивается в систему образования с помощью нашей платформы онлайн-обучения, где размещен сам курс с интерактивными заданиями и видеоматериалами, сценарии применения онлайн-курса во время очных занятий и рабочие тетради. Мы предоставили цифровой пакет учителю для максимально безболезненной интеграции разработанного курса в школьную программу в соответствии со всеми требованиями федерального государственного образовательного стандарта и трендами в педагогике».
Если вы хотите, чтобы и ваша школа присоединилась к проекту и вашего ребенка научили, как питаться правильно, подайте заявку на участие.
Сделайте шаг в здоровое будущее уже сегодня!
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