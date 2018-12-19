Где в Петербурге найти бесплатного психотерапевта?
Многие откладывают посещение психотерапевта в том числе, потому что это не самое дешевое удовольствие — один сеанс у специалиста в среднем колеблется в пределах от 2 до 4 тысяч рублей, а одной консультацией все конечно не ограничивается. В Петербурге есть возможность получить помощь бесплатно — вот 9 мест, где это практикуют.
Во-первых, по полису ОМС любой житель Петербурга может получить бесплатную консультацию врача-психотерапевта в поликлинике, но только одну. Следующие консультации обычно проходят как «дополнительные платные услуги». Однако психотерапия не может ограничиться одним сеансом. Бесплатные психотерапевты есть в районных ПНД, но, как отмечает главный психотерапевт Петербурга Владимир Курпатов, качество их работы может быть очень разным. Он может порекомендовать хороших психотерапевтов в ПНД Красногвардейского, Выборгского и Калининского районов. Кроме районного ПНД и, возможно, некоторых поликлиник, у жителей Петербурга есть и другие возможности получить бесплатное психотерапевтическое лечение и психологические консультации.
Кого принимают? Совершеннолетних жителей Петербурга с постоянной или временной регистрацией в любом районе города.
Какую помощь можно получить? Помощь врача-психотерапевта, психиатра, социального работника.
Адрес: Канонерская ул., д. 12
Телефон: 8 (812) 714-34-14, 8 (952) 289-48-85
Группа ВКонтакте.
Кого принимают? Совершеннолетних жителей Петербурга с постоянной или временной регистрацией в любом районе города.
Какую помощь можно получить? Помощь врача-психотерапевта, психиатра, медицинского психолога и других специалистов, амбулаторно и в стационаре (пребывание со свободным входом и выходом).
Адрес: 15-я линия В.О., д. 4-6
Телефон: 8 (812) 323-47-38
3. Служба психологической помощи СПбГУ
Кого принимают? Всех совершеннолетних жителей Петербурга и Ленинградской области.
Какую помощь можно получить? Здесь ведут прием не психотерапевты, а психологи, то есть, вы получаете не лечение, а консультации. В рамках бесплатной программы вы можете получить 5 консультаций по 50 минут. Прием ведут студенты старших курсов психологического факультета СПбГУ, аспиранты и преподаватели. Служба не занимается семейным и детским консультированием.
Адрес: Менделеевская линия, д. 5 (здание исторического и философского факультетов), во внутреннем дворе.
Телефоны: 8 (812) 363-65-01, 328-94-17. Сайт.
4. Институт психотерапии и консультирования «Гармония», бесплатный кабинет психологической помощи для студентов
Кого принимают? Студентов государственных вузов Петербурга.
Какую помощь можно получить? Психотерапию.
Адрес: Кузнецовская ул., 9. Межвузовская поликлиника №75.
Телефон: 8 (812) 369-86-01. Сайт.
5. Проект «Помогающий диалог» – бесплатная психологическая помощь семьям, в которых проживает маломобильный пожилой человек, родившийся до 1945 года.
Кого принимают? Самих пожилых людей и их родственников.
Какую помощь можно получить? Индивидуальные и семейные психологические консультации с выездом специалиста на дом, направленные на улучшение атмосферы в семье и повышение качества жизни самих пожилых людей и их родственников. Обучение уходу на дому, техникам, позволяющим сохранить навыки самообслуживания. Есть группы поддержки для родственников в Московском, Петроградском и Калининском районах Санкт-Петербурга
Телефоны: (812) 708-40-41 — круглосуточно, (812) 371-82-20.
6. АНО «Центр социально-психологической помощи «Второе дыхание»
Кого принимают? Страдающих онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями, их родственников, а также врачей, работающих с онкологическими больными.
Какую помощь можно получить? Психотерапию и психологические консультации — индивидуально и в группе. Есть арт-терапия, кинотерапия, творческие мастерские.
Адрес: пр. Медиков, д. 5.
Телефоны: 8 (812) 640-96-25, 8 (931) 310-52-25 с 10.00 до 18.00.
E-mail: vtoroe-dyhanie.org@mail.ru
7. Информационно-консультативный центр по проблемам зависимости и насилия
Проект реализуется международной благотворительной организацией «Каритас».
Кого принимают? Всех, кто столкнулся с этими проблемами.
Какую помощь можно получить? Психологические консультации, рекомендации юриста, бесплатные лекции.
Адрес: Рябиновая ул, д. 18
Телефон: 8 (911) 766-40-09
8. Психологическая служба для представителей ЛГБТ (геев, лесби, транссексуалов) инициативной группы «Действие».
Кого принимают? Геев, лесби, транссексуалов, прописка в Петербурге необязательна.
Какую помощь можно получить? Четыре бесплатные индивидуальные/парные/семейные психологические консультации. Также действуют группы психологической поддержки, семинары и тренинги.
Телефон: 8 (909) 589-89-53
Записаться к психологу можно по адресу: psy@center-action.org
9. Психологическая Студия «АСМ-Мастер»
Кого принимают? Людей, переживающих развод или расставание с партнером
Какую помощь можно получить? По четвергам проходят занятия в бесплатной группе психологической поддержки, в которой участники под руководством психолога обмениваются опытом, делятся переживаниями, поддерживают друг друга в принятии решений.
Адрес: Большая Разночинная ул., 25 А, пом. 330
Сайт: https://www.asm-master.ru/onlajn-zapis
Телефоны: 8 (812) 980-09-30, (812) 309-02-09
E-mail: admin@asm-master.ru
Телефоны доверия
8 (812) 323-43-43 - телефон доверия Клиники неврозов, круглосуточно.
8 (800) 2000-122 – бесплатная служба круглосуточной психологической и психотерапевтической помощи
8 (800) 100-49-94 — кризисная линия доверия, круглосуточно
8 (812) 747-13-40 (ежедневно с 9.00 до 21.00, анонимно) — помощь в сложных жизненных ситуациях для всех
8 (812) 251-13-32 — кризисный телефон доверия, с 18:00 до 2:00 ежедневно
8 (812) 323-47-38 — кабинет социально-психологической помощи, могут дать направление в стационары
8 (812) 322-94-07, с 1 января 2019 года — 8 (812) 246-27-80 (анонимно, ежедневно с 10.00 до 20.00) — кризисная служба, телефон доверия «Душевный разговор»
8 (812) 708-40-41 — телефон экстренной психологической помощи для детей и взрослых института психотерапии «Гармония»
Источник: Доктор Питер.
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