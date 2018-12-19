Где в Петербурге найти бесплатного психотерапевта?

Во-первых, по полису ОМС любой житель Петербурга может получить бесплатную консультацию врача-психотерапевта в поликлинике, но только одну. Следующие консультации обычно проходят как «дополнительные платные услуги». Однако психотерапия не может ограничиться одним сеансом. Бесплатные психотерапевты есть в районных ПНД, но, как отмечает главный психотерапевт Петербурга Владимир Курпатов, качество их работы может быть очень разным. Он может порекомендовать хороших психотерапевтов в ПНД Красногвардейского, Выборгского и Калининского районов. Кроме районного ПНД и, возможно, некоторых поликлиник, у жителей Петербурга есть и другие возможности получить бесплатное психотерапевтическое лечение и психологические консультации.