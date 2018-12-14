Мучное не ем: как глютен наносит непоправимый вред нашему здоровью?
В издательстве «МИФ» вышло продолжение мирового бестселлера «Еда и мозг на практике». Публикуем отрывок, в котором автор книги, член Американской коллегии питания и невролог Дэвид Перлмуттер объясняет, какие опасности для здоровья таит липкий белок глютен (и ссылается на исследования ученых).
Я много написал о глютене в книге «Еда и мозг», назвав его липким белком, содержащимся в пшенице, ячмене и ржи. Это наиболее опасный в наши дни элемент с точки зрения провоцирования воспалений в организме человека. Я утверждал в упомянутой книге, что, хотя высокой чувствительностью к глютену и склонностью к заболеванию глютеновой энтеропатией обладает небольшой процент людей, практически каждый может столкнуться с чрезвычайно опасной и трудно обнаруживаемой реакцией на глютен. Сегодня моя позиция подкреплена многими опубликованными в течение 2015 года исследованиями первоклассных ученых из Гарвардского университета, Университета Джона Хопкинса, Университета Мэриленда и Военно-морского медицинского центра. Когда я писал книгу, мои взгляды могли казаться слишком смелыми, даже агрессивными, а кроме того, противоречивыми и неприемлемыми. Однако с момента ее выхода мои слова постоянно подтверждались в научной литературе. Так что позвольте познакомить вас с некоторыми деталями и предоставить последние научные доказательства моей гипотезы.
Чувствительность к глютену — с развитием глютеновой энтеропатии или без — увеличивает выработку в организме человека цитокинов, тесно связанных с воспалительными процессами и играющих центральную роль в развитии нейродегенеративных заболеваний. Наш мозг наиболее восприимчив к разрушительному воздействию воспалений. Глютен — это яд, который оказывает на организм человека сильный и длительный негативный эффект, при этом сам человек об этом не догадывается. Люди с синдромом повышенной чувствительности к глютену обычно жалуются прежде всего на неожиданно возникающие боли в животе, тошноту, диарею, запоры и дискомфорт во внутренних органах. Они могут страдать и от неврологических симптомов: головных болей, затуманенности сознания, неожиданной усталости после еды, содержащей клейковину, сонливости и вообще ощущения внутренней разбалансированности. Однако большинство людей не чувствуют ничего подобного, но это еще не значит, что их тел не подвергается атакам. Проблемы, связанные с повышенной чувствительностью к глютену, могут начаться с необъяснимых головных болей, хронической усталости и способны быстро ухудшить состояние человека вплоть до развития депрессивных расстройств и слабоумия. Важно помнить, что «дырявый кишечник» не обязательно манифестирует серьезными гастроэнтерологическими симптомами.Он может проявлять себя и в виде различных заболеваний, таких как экзема, псориаз, болезни сердца, а также целого спектра расстройств, связанных с мозгом.
Еще недавно бушевали споры, может ли человек, не страдающий глютеновой энтеропатией, иметь повышенную чувствительность к клейковине, но сегодня наука расставила все по своим местам. В медицине уже принят диагноз «чувствительность к глютену, не связанная с целиакией» (NCGS). В одном из последних исследований, результаты которого были опубликованы в журнале Clinical Gastroenterology and Hepatology, группа итальянских ученых поставила цель определить воздействие низких доз глютена на людей с подозрением на наличие синдрома NCGS. По случайному принципу участников просили принимать в течение недели каждый день либо 4 г клейковины (что соответствует двум кускам белого хлеба), либо безглютеновый продукт (рисовый крахмал). В течение этой недели участники не знали, получают они глютен или нет. После этого еще неделю ни один из испытуемых не получал клейковину, а затем исследователи поменяли группы местами. В результате была обнаружена четкая связь между глютеном и кишечными расстройствами, высыпаниями вокруг рта, а также помутнением сознания и признаками депрессии, то есть внекишечными симптомами. Ученые написали в отчете: «Мы обнаружили, что общее число проявлений различных симптомов при потреблении глютена было значительно больше, чем при использовании плацебо».
Клейковина везде — от хлебобулочных изделий и мороженого до кремов для рук. Она даже используется в качестве добавки в те продукты, которые рекламируются как не содержащие пшеницу. Каждый день я слышу от многих людей об эффекте глютена. Вне зависимости от того, какими расстройствами они страдают — головными болями, тревожными состояниями или целым набором неврологических болезней, — я сразу же рекомендую им одно: полный отказ от глютена. И результаты меня поражают. Я больше не спрашиваю моих пациентов о чувствительности к клейковине. Нужно исходить из того, что все мы чувствительны к глютену и потому следует полностью исключить его из рациона.
Важно понимать, что глютен состоит из двух групп белков: глютенинов и глиадинов. У вас может быть чувствительность к каждому или к одному из двенадцати веществ, входящих в состав глиадина. Реакция на любое из них может привести к воспалению. Последние исследования указывают на то, что глиадин особенно опасен для нашего организма, поскольку оказывает разрушительное воздействие на эпителий, выстилающий внутреннюю поверхность кишечника, делая его проницаемым. По словам Алессио Фазано из Гарвардского университета, «глиадин повышает проницаемость кишечника у всех людей без исключения, независимо от того, страдают они целиакией или нет».
В 2015 году Фазано опубликовал важную работу, в которой объяснил, какой вред может нанести глиадин, и отметил, что глиадин способен стать виновником многих аутоиммунных заболеваний и различных видов рака. Дело в том, что глиадин запускает выработку другого белка — зонулина, разрушающего внутренний эпителий кишечника и вызывающего его проницаемость. Через поврежденные участки в кровеносную систему проникают вещества, которые должны были оставаться внутри кишечника. Они-то и запускают различные воспаления в организме. Открытие негативного эффекта, оказываемого зонулином, побудило ученых определить, какие болезни могут поражать человека вследствие повышенной проницаемости желудочно-кишечного тракта. Оказалось, что большинство аутоиммунных заболеваний — целиакия, ревматоидный артрит, рассеянный склероз, диабет 1-го типа, воспалительные процессы в кишечнике — коррелируют с ненормально высоким уровнем зонулина и негерметичным кишечником. Зонулин настолько активен, что при введении его животным они за короткий промежуток времени заболевали диабетом 1-го типа. Этот токсин генерирует нарушения целостности эпителия кишечника, и животные, получившие его в виде инъекции, начинают вырабатывать антивоспалительные тела, которые проникают в клетки, производящие инсулин.
Глютен может помешать людям, пытающимся сбросить вес. Излишний вес и ожирение напрямую связаны с воспалением. И эта связь двусторонняя: воспаление приводит к набору веса, а лишние килограммы провоцируют воспаление. Во-первых, провоспалительные цитокины вызывают у человека резистентность к инсулину. Это объясняет, почему люди, имеющие в организме очаги воспаления, подвержены высокому риску возникновения диабета 2-го типа. Во-вторых, при ожирении воспаление охватывает и сами жировые клетки.
Жир в нашем теле существует для определенных целей. И ни один человек без него обойтись не сможет. Сам по себе жир не имеет свойств воспалительной ткани, но когда его слишком много, это становится проблемой и провоцирует появление самоподдерживающегося цикла воспалений. Межклеточные воспаления в жировой ткани еще больше усиливают инсулинорезистентность и увеличение веса.
Воспаления, возникающие в мозге и желудочно-кишечном тракте, усугубляют положение. Помните, что лептин участвует в контроле аппетита и обменных процессов? Когда воспаление достигает мозга, в особенности гипоталамуса, появляется резистентность к лептину, что приводит к нарушениям процесса переработки глюкозы и жира. То же может произойти и в кишечнике: воспаления влекут за собой резистентность к лептину и инсулину, главным образом из-за того, что токсины из негерметичного кишечника попадают в кровеносную систему. Один из таких токсинов постоянно находится в кишечнике, он вырабатывается определенного вида бактериями. Речь идет о липополисахариде (ЛПС). Когда это макромолекулярное соединение через брешь в эпителиальном слое кишечника проникает в кровь, оно провоцирует не только воспаления, но и инсулинорезистентность и быстрый набор веса.
Есть и другие факторы, определяющие взаимосвязь между воспалениями и излишним весом или ожирением. Но хочу особо подчеркнуть: именно глютен делает избавление от лишнего веса практически невозможным. И не подсчитать, как много из знакомых мне людей смогли существенно похудеть, как только отказались от пищи, содержащей глютен. Я не ожидал такого эффекта, когда писал предыдущие книги.
В 2015 и 2016 годах появились новые исследования, касающиеся разрушительного воздействия глютена на микробиом человека. Вполне возможно, что весь каскад негативных последствий, возникающих в организме человека под воздействием клейковины, начинается именно с микробиома. Поэтому не подлежит сомнению следующее правило: вы должны полностью исключить глютен из своей жизни. В части II я покажу, как это сделать.
В каких продуктах содержится глютен
Triticum aestivum (разновидность пшеницы); triticum vulgare (разновидность пшеницы); булгур (сваренная и высушенная пшеничная крупа); водка; гидролизаты протеина; гидролизованный экстракт солода; голубые сыры (сыры с плесенью); горячие напитки быстрого приготовления; декстрин и циклодекстрин; жареные овощи в кляре; жареные орехи; жженый сахар; заменители яиц; зародыши пшеницы; имитация крабового мяса, бекона и тому подобное; камут (злаковое растение, родственное пшенице, используется при приготовлении макаронных изделий); картошка фри (перед заморозкой ее часто посыпают мукой); кетчуп; коктейли из вина, сока и содовой; колбасные изделия; консервированные бобы и фасоль; копчености, колбасы и ветчина; коричневый рисовый сироп; кофе и чаи с ароматическими и другими добавками; крахмал; крупы; кускус; любые продукты из хлеба; майонез (если не сертифицирован на отсутствие глютена); мальтодекстрин (патока); манка; маринады; маца; модифицированный пищевой крахмал; мороженое; мука грубого помола; мясные бульоны (заводского изготовления); натуральные ароматизаторы; начинки и пудинги; овес посевной; овощные бургеры; овсяные отруби (если не сертифицированы на отсутствие глютена); овсяные хлопья (если не сертифицированы на отсутствие глютена); пиво; плавленый сыр; подливки и соусы фабричного приготовления); полба; пшеница; растительный белок (гидролизованный и текстурированный); рожь; салатные заправки фабричного изготовления; сейтан (продукт питания, изготавливаемый из пшеничного белка); сливки на немолочной основе; соевый белок; соевый соус и соус терияки; солод / солодовые добавки; солодовый уксус; сосиски в тесте; супы фабричного изготовления; табуле (восточный салат); ферментированный зерновой экстракт; фрикадельки, котлеты и иные мясные полуфабрикаты; шоколадный молочный напиток (заводского изготовления); экстракт дрожжей; энергетические батончики (если они не сертифицированы на отсутствие глютена); ячмень.
Отрывок предоставлен для публикации издательством «МИФ».
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