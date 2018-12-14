Мучное не ем: как глютен наносит непоправимый вред нашему здоровью?

Жир в нашем теле существует для определенных целей. И ни один человек без него обойтись не сможет. Сам по себе жир не имеет свойств воспалительной ткани, но когда его слишком много, это становится проблемой и провоцирует появление самоподдерживающегося цикла воспалений. Межклеточные воспаления в жировой ткани еще больше усиливают инсулинорезистентность и увеличение веса.

Воспаления, возникающие в мозге и желудочно-кишечном тракте, усугубляют положение. Помните, что лептин участвует в контроле аппетита и обменных процессов? Когда воспаление достигает мозга, в особенности гипоталамуса, появляется резистентность к лептину, что приводит к нарушениям процесса переработки глюкозы и жира. То же может произойти и в кишечнике: воспаления влекут за собой резистентность к лептину и инсулину, главным образом из-за того, что токсины из негерметичного кишечника попадают в кровеносную систему. Один из таких токсинов постоянно находится в кишечнике, он вырабатывается определенного вида бактериями. Речь идет о липополисахариде (ЛПС). Когда это макромолекулярное соединение через брешь в эпителиальном слое кишечника проникает в кровь, оно провоцирует не только воспаления, но и инсулинорезистентность и быстрый набор веса.